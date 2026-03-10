Czy Elijah Wood faktycznie powróci jako Frodo? Aktor komentuje

W ostatnich dniach sporo słyszymy o nowym filmie ze świata "Władcy Pierścieni", zatytułowanym "The Hunt for Gollum". Pojawiły się doniesienia, że w filmie mogą wystąpić Leo Woodall (jako Aragorn) oraz Anya Taylor-Joy (jako elfka?), a teraz nadchodzącą produkcję skomentował Elijah Wood, odtwórca roli Froda. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Wood sugeruje swój powrót Wood
jest jednym z aktorów, których udział w nowym filmie wydaje się niemal pewny - sugerował to dobitnie Ian McKellen
, który zapowiadał też swój powrót w roli Gandalfa
, choć oficjalnie ich angaż nie został potwierdzony. W wywiadzie z "The Times UK", Wood wypowiedział się jednak w tonie, który sugeruje, że faktycznie zobaczymy go na ekranie. Nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale Ian trochę się wygadał na jednym z konwentów. Jest więc spora szansa. Nie mogę niczego potwierdzić, dopóki nie będzie ogłoszenia, ale powiem, że bardzo cieszy mnie perspektywa kolejnego filmu. Zawsze jest trochę nerwowo, gdy mówi się o nowych produkcjach w świecie takim jak Śródziemie. Wszyscy czują się opiekuńczy wobec tej opowieści i mają nadzieję, że zachowa ona swoją integralność. Historia jest świetna i pełna emocji. Naprawdę czuje się atmosferę powrotu zespołu. Jestem po prostu podekscytowany.
Aktor przyznał również, że zrozumiałe są dla niego słowa McKellena
, który niedawno stwierdził, że nie chciałby, aby ktoś inny zagrał Gandalfa
. Doskonale to rozumiem. Sam też nie chciałbym, żeby ktokolwiek inny grał Froda, dopóki żyję i jestem w stanie to robić.
Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?
Za scenariusz "The Hunt for Gollum
" odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta, a reżyserem jest Andy Serkis
. Akcja rozgrywać się będzie w okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia.
Tytułowego polowania na Golluma
podjął się wówczas Aragorn
. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem
. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Nowej Zelandii. Pojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w świecie stworzonym przez Tolkiena
. Premiera filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.
