Czy Elijah Wood faktycznie powróci jako Frodo? Aktor komentuje

W ostatnich dniach sporo słyszymy o nowym filmie ze świata "Władcy Pierścieni", zatytułowanym "The Hunt for Gollum". Pojawiły się doniesienia, że w filmie mogą wystąpić Leo Woodall (jako Aragorn) oraz Anya Taylor-Joy (jako elfka?), a teraz nadchodzącą produkcję skomentował Elijah Wood, odtwórca roli Froda.


Wood sugeruje swój powrót



Wood jest jednym z aktorów, których udział w nowym filmie wydaje się niemal pewny - sugerował to dobitnie Ian McKellen, który zapowiadał też swój powrót w roli Gandalfa, choć oficjalnie ich angaż nie został potwierdzony. W wywiadzie z "The Times UK", Wood wypowiedział się jednak w tonie, który sugeruje, że faktycznie zobaczymy go na ekranie.

Nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale Ian trochę się wygadał na jednym z konwentów. Jest więc spora szansa. Nie mogę niczego potwierdzić, dopóki nie będzie ogłoszenia, ale powiem, że bardzo cieszy mnie perspektywa kolejnego filmu. Zawsze jest trochę nerwowo, gdy mówi się o nowych produkcjach w świecie takim jak Śródziemie. Wszyscy czują się opiekuńczy wobec tej opowieści i mają nadzieję, że zachowa ona swoją integralność. Historia jest świetna i pełna emocji. Naprawdę czuje się atmosferę powrotu zespołu. Jestem po prostu podekscytowany.

Aktor przyznał również, że zrozumiałe są dla niego słowa McKellena, który niedawno stwierdził, że nie chciałby, aby ktoś inny zagrał Gandalfa. Doskonale to rozumiem. Sam też nie chciałbym, żeby ktokolwiek inny grał Froda, dopóki żyję i jestem w stanie to robić.

Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?



Za scenariusz "The Hunt for Gollum" odpowiadają Fran Walsh i Philippa Boyens (współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni" i "Hobbita") oraz Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou (współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"). Peter Jackson objął funkcję producenta, a reżyserem jest Andy Serkis.

Akcja rozgrywać się będzie w okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia. Tytułowego polowania na Golluma podjął się wówczas Aragorn. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Nowej Zelandii. Pojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w świecie stworzonym przez Tolkiena.

Premiera filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

