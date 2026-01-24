Aktorzy AI to przyszłość branży? Twórczyni Tilly Norwood komentuje

Kilka dni temu na temat "aktorki AI" Tilly Norwood ostro wypowiedział się Chris Pratt (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz głos zabrała Eline van der Velden, CEO firmy Particle6, która stoi za Tilly. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Twórczyni Tilly Norwood o aktorach AI
Aktorzy krytykujący Tilly Norwood obawiają się, że wkrótce żywe osoby zostaną zastąpione przez cyfrowy twór. Van der Velden patrzy na sprawę inaczej: Kiedy ludzie mówią o Tilly Norwood, często zapominają o jednym istotnym szczególe: za jej kreacją stoi prawdziwa osoba i jej kreatywna wizja. Aktorzy od zawsze dawali życie postaciom i dokładnie to samo zrobiłam z Tilly. Ona nie pojawiła się dlatego, że sztuczna inteligencja tego chciała – ja tego chciałam.
Jej zdaniem sztuczna inteligencja to przyszłość branży filmowej, a umiejętności cyfrowych aktorów będą wykraczać daleko poza to, co mogą zaoferować ludzie: Stworzony przez sztuczną inteligencję aktor może być cyfrowym bliźniakiem istniejącego w realnym świecie aktora lub jego odważniejszą, bardziej ekspresyjną wersją. Może to być też coś zupełnie innego – coś bardziej szalonego, bardziej pomysłowego, co nigdy nie mogłoby zaistnieć fizycznie. Albo młodszy i piękniejszy aktor AI – jak Tilly Norwood. Niektórzy mogą zdecydować się na wykorzystanie technologii performance capture, ożywiając aktora AI za pomocą własnej twarzy i ruchu. Inni mogą preferować sterowanie aktorem jak w animacji, kształtując go poprzez intencję, wyczucie czasu i emocjonalne ujęcie. Ja stosuję połączenie obu tych metod.
Van der Velden porównała też Tilly Norwood do Golluma
czy bohaterów "Avatara
" Jamesa Camerona
. Jej zdaniem aktorzy AI to po prostu logiczne rozwinięcie technologii, z której twórcy korzystają już teraz: Tilly nie może istnieć bez ludzkiego przewodnika. Aby mogła się poruszać, mówić czy zareagować, potrzebuje uważnego ludzkiego przewodnika. Kształtowanie jej osobowości jest procesem kreatywnym, zupełnie jak w animacji, lalkarstwie czy technologii performance capture. Pomyślcie o Andym Serkisie jako Gollumie – zagrał rolę, mimo że postać była cyfrowa. Tak samo Zoe Saldaña w "Avatarze". To, że jej postać była niebieska i renderowana w pikselach, nie umniejsza jej aktorstwu. W rzeczywistości jest pionierką tego, co sama nazywa "najbardziej inspirującą formą aktorstwa".
W "90 minutach do wolności
" grany przez Chrisa Pratta
bohater musi udowodnić swoją niewinność przed sterowanym przez sztuczną inteligencję wymiarem sprawiedliwości. Partneruje mu Rebecca Ferguson
