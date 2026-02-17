Newsy Seriale Elizabeth Banks pójdzie na randkę z Apple TV+
Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elizabeth+Banks+p%C3%B3jdzie+na+randk%C4%99+z+Apple+TV%2B-165232
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Elizabeth Banks znowu w telewizji! Po zeszłorocznej "Lepszej siostrze" produkowanej dla serwisu Prime Video, aktorka po raz kolejny stanie na czele serialu. Tym razem zmieni jednak nadawcę na Apple TV+. W nowej produkcji studia zagra rozwódkę, która próbuje powrócić na scenę randkową.


Nowy serial z Elizabeth Banks – co wiemy?



Jak ekskluzywnie informuje portal Nexus Point News, nadchodzący serial opowie historię świeżo rozwiedzionej Heidi (Elizabeth Banks), która ostrożnie wraca na rynek matrymonialny w poszukiwaniu nowego partnera. Randkowanie nie jest już tym, co pamiętała z przeszłości – zwłaszcza, że poszukiwania nowego chłopaka musi żenić z wychowaniem trójki dzieci oraz wspieraniem sędziwego ojca mieszkającego w domu opieki. Niespodziewanie, starszy mężczyzna sam także odnajduje w przybytku nową miłość...

GettyImages-2261178495.jpg Getty Images © Stefanie Keenan


Na tę chwilę niewiele więcej wiemy o projekcie Apple TV+. Do tej pory nie zostały ogłoszone ani inne gwiazdy produkcji, ani nawet jej tytuł. Serial wyznacza kolejną współpracę pomiędzy platformą a należącym do Disneya studiem 20th Television. Decyzja jest kontynuacją ścieżki obranej przez obie korporacje już przy okazji serialu "Kobiety niedoskonałe", w którym główne role grają Elisabeth Moss i Kate Mara.

Scenarzystami oraz producentami wykonawczymi nadchodzącego serialu z Elizabeth Banks zostali Liz Heldens ("Will Trent") i Matt Ward ("Mam na imię Earl"). Wierząc dziennikarzom, zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się już w maju i potrwać aż do końca lata. W tej chwili nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery serialu.

