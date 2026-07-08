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Elizabeth Meriwether napisze filmową biografię Britney Spears. Za kamerą Jon M. Chu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elizabeth+Meriwether+napisze+filmow%C4%85+biografi%C4%99+Britney+Spears.+Za+kamer%C4%85+Jon+M.+Chu-167477
Elizabeth Meriwether napisze filmową biografię Britney Spears. Za kamerą Jon M. Chu
źródło: Getty Images
autor: Paul Bergen
Po sukcesie "Michaela" w Hollywood wzrosło zainteresowanie biografiami gwiazd muzyki. Studio Universal wraca do projektu filmu poświęconego Britney Spears, o którym mówiło się dwa lata temu. Za kamerą ma stanąć – jak pierwotnie planowano – Jon M. Chu. Jest też scenarzystka.
      

Film o Britney Spears w przygotowaniu



GettyImages-1758189833.jpg Getty Images © Carlos Alvarez

Universal stawia na twórców odpowiedzialnych za sukces "Wicked": reżysera Jona M. Chu i producenta Marca Platta. Scenariusz ma zaś napisać Elizabeth Meriwether, która pracowała przy serialach "Kwestia seksu i śmierci" oraz "Jess i chłopaki".
    
Za podstawę scenariusza posłuży autobiografia piosenkarki zatytułowana "The Woman in Me". Książka była bestsellerem New York Timesa i sprzedała się w milionowym nakładzie, a wersja czytana przez aktorkę Michelle Williams jest najszybciej sprzedającym się audiobookiem w historii wydawnictwa Simon & Schuster.

Piosenkarka podsumowuje w książce swoją karierę od nastoletnich początków przez szczyt popularności i głośne romanse (m.in. z Justinem Timberlakiem) oraz załamanie nerwowe prowadzące do ubezwłasnowolnienia, z którego przez lata próbowała się wyzwolić.
     
To nie jedyna ekranowa biografia gwiazdy muzyki, nad jaką pracuje obecnie studio Universal. W przygotowaniu jest również film o życiorysie Snoop Dogga. W rapera ma wcielić się znany z serialu "Outer Banks" Jonathan Daviss (J.D.).

Britney Spears w filmach i serialach



Britney Spears sama kilkakrotnie pojawiała się na dużym i małym ekranie. W 2002 roku zagrała w komedii "Crossroads – Dogonić marzenia". Wystąpiła też gościnnie w serialach "Jak poznałem waszą matkę", "Glee" oraz "Jane the Virgin". W 2022 roku powstał opowiadający o niej serial dokumentalny "Britney Spears kontra ojciec".

"Crossroads – Dogonić marzenia" – zwiastun



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