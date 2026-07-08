Elizabeth Meriwether napisze filmową biografię Britney Spears. Za kamerą Jon M. Chu

Po sukcesie "Michaela" w Hollywood wzrosło zainteresowanie biografiami gwiazd muzyki. Studio Universal wraca do projektu filmu poświęconego Britney Spears, o którym mówiło się dwa lata temu. Za kamerą ma stanąć – jak pierwotnie planowano – Jon M. Chu. Jest też scenarzystka.
Film o Britney Spears w przygotowaniu
Universal stawia na twórców odpowiedzialnych za sukces "Wicked": reżysera Jona M. Chu i producenta Marca Platta Getty Images © Carlos Alvarez
. Scenariusz ma zaś napisać Elizabeth Meriwether
, która pracowała przy serialach "Kwestia seksu i śmierci
" oraz "Jess i chłopaki
". Za podstawę scenariusza posłuży autobiografia piosenkarki zatytułowana "The Woman in Me".
Książka była bestsellerem New York Timesa i sprzedała się w milionowym nakładzie, a wersja czytana przez aktorkę Michelle Williams
jest najszybciej sprzedającym się audiobookiem w historii wydawnictwa Simon & Schuster.
Piosenkarka podsumowuje w książce swoją karierę od nastoletnich początków przez szczyt popularności i głośne romanse (m.in. z Justinem Timberlakiem
) oraz załamanie nerwowe prowadzące do ubezwłasnowolnienia, z którego przez lata próbowała się wyzwolić.
To nie jedyna ekranowa biografia gwiazdy muzyki, nad jaką pracuje obecnie studio Universal. W przygotowaniu jest również film o życiorysie Snoop Dogga
. W rapera ma wcielić się znany z serialu "Outer Banks
" Jonathan Daviss
(J.D.).
Britney Spears w filmach i serialach Britney Spears sama kilkakrotnie pojawiała się na dużym i małym ekranie.
W 2002 roku zagrała w komedii "Crossroads – Dogonić marzenia
". Wystąpiła też gościnnie w serialach "Jak poznałem waszą matkę
", "Glee
" oraz "Jane the Virgin
". W 2022 roku powstał opowiadający o niej serial dokumentalny "Britney Spears kontra ojciec
".
"Crossroads – Dogonić marzenia" – zwiastun