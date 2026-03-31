Elizabeth Olsen zdradza, co wie o "Avengers: Doomsday"

Czy Wanda Maximoff/Scarlet Witch pojawi się w "Avengers: Doomsday" albo "Avengers: Secret Wars"? Wcielająca się w postać Elizabeth Olsen została zapytana o to, czy zobaczymy ją w którymś z nadchodzących widowisk Marvel Studios. Co mogła ujawnić gwiazda? Klasycznie – niewiele.
Scarlet Witch wróci w nowych częściach "Avengers"? Nic nie wiem
, powiedziała Elizabeth Olsen
zapytana o "Avengers: Doomsday
". Wiem o (serialu) "VisionQuest", bo widziałam Paula Bettany'ego w ciągu ostatniego pół roku. Ale o tym też nic nie wiem.
Aktorka została również zapytana o "Avengers: Secret Wars
". Czy to jest to, co nastąpi po tym dniu? Nie żartuję
, odparła Olsen
, żartując z tytułu "Doomsday
" (oczywiście, "day" to po angielsku "dzień").
Gwiazda podkreśliła jednak, że koniec końców mówi absolutnie serio – dla własnego bezpieczeństwa: Nie wiem, co się dzieje. Bezpieczniej jest dla mnie nic nie wiedzieć, bo wtedy nie popełnię błędu w takiej sytuacji jak ta. Wolę nic nie wiedzieć.
Gwiazdom Marvela zdarza się nie mówić prawdy w wywiadach, żeby zachować sekrety nadchodzących projektów. Kilku aktorów – zazwyczaj byli to Tom Holland
albo Mark Ruffalo
– raz czy dwa powiedzieli za dużo w jakimś wywiadzie. Po wpadkach kolegów reszta ekipy tym bardziej trzyma języki za zębami. Na oficjalne potwierdzenie potencjalnego udziału Olsen
w nowych odsłonach "Avengers
" musimy więc jeszcze poczekać.
"Avengers: Doomsday"– co wiemy o filmie? "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr
.
W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
oraz Pedro Pascal
.