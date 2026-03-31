Elizabeth Olsen zdradza, co wie o "Avengers: Doomsday"

Czy Wanda Maximoff/Scarlet Witch pojawi się w "Avengers: Doomsday" albo "Avengers: Secret Wars"? Wcielająca się w postać Elizabeth Olsen została zapytana o to, czy zobaczymy ją w którymś z nadchodzących widowisk Marvel Studios. Co mogła ujawnić gwiazda? Klasycznie – niewiele.
   

Nic nie wiem, powiedziała Elizabeth Olsen zapytana o "Avengers: Doomsday". Wiem o (serialu) "VisionQuest", bo widziałam Paula Bettany'ego w ciągu ostatniego pół roku. Ale o tym też nic nie wiem.

Aktorka została również zapytana o "Avengers: Secret Wars". Czy to jest to, co nastąpi po tym dniu? Nie żartuję, odparła Olsen, żartując z tytułu "Doomsday" (oczywiście, "day" to po angielsku "dzień").

Gwiazda podkreśliła jednak, że koniec końców mówi absolutnie serio – dla własnego bezpieczeństwa: Nie wiem, co się dzieje. Bezpieczniej jest dla mnie nic nie wiedzieć, bo wtedy nie popełnię błędu w takiej sytuacji jak ta. Wolę nic nie wiedzieć.
    
Gwiazdom Marvela zdarza się nie mówić prawdy w wywiadach, żeby zachować sekrety nadchodzących projektów. Kilku aktorów – zazwyczaj byli to Tom Holland albo Mark Ruffalo – raz czy dwa powiedzieli za dużo w jakimś wywiadzie. Po wpadkach kolegów reszta ekipy tym bardziej trzyma języki za zębami. Na oficjalne potwierdzenie potencjalnego udziału Olsen w nowych odsłonach "Avengers" musimy więc jeszcze poczekać.

"Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars".

Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr

W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum oraz Pedro Pascal.

