Gunn dementuje doniesienia o aktorkach walczących o rolę w sequelu "Supermana"
Filmy

Gunn dementuje doniesienia o aktorkach walczących o rolę w sequelu "Supermana"

Deadline
Gunn dementuje doniesienia o aktorkach walczących o rolę w sequelu &quot;Supermana&quot;
James Gunn szykuje kontynuację swojego "Supermana" zatytułowaną "Man of Tomorrow". Do sieci trafiły informacje o aktorkach, które kandydują do jednej z ról filmie - Maximy. 

AKTUALIZACJA 18:46: Niedługo po tym, jak Deadline opublikowało informację o kandydatkach do roli, Gunn zabrał głos w tej sprawie i zdementował informacje: Zawsze uważałem, że Deadline podchodzi rzetelnie do swojej pracy, ale w tym przypadku tak nie jest, więc szczerze mówiąc, jestem rozczarowany. Gdyby ktoś skonsultował z nami te nazwiska, powiedzielibyśmy, że to bzdura. Przyjaźnię się z Adrią od dawna, odkąd obsadziłem ją w "Belko Experiment". Jestem fanem zarówno Marisy, jak i Elli, ale nie doszło do żadnego spotkania. Szaleństwo."



Poniżej treść oryginalnego newsa:

Kto dołączy do kontynuacji "Supermana"?



Według doniesień Deadline, o rolę tę walczą trzy aktorki - Marisa Abela, Ella Purnell oraz Adria Arjona. Dwie z kandydatek mają już doświadczenie z kinem superbohaterskim. Arjona zagrała Martine Bancroft w niesławnym "Morbiusie", a w przeszłości była też łączona z rolą Wonder Woman. Z kolei Purnell wystąpiła m.in. w "Kick-Ass 2" oraz użyczyła głosu w serialu "Invincible". Ostatnio aktorkę możemy oglądać w "Fallout". Abela znana jest m.in. z serialu "Branża".

Według plotek sprzed kilku miesięcy, Maxima zadebiutuje jako drugoplanowa antagonistka, ale z czasem ma sprzymierzyć się z bohaterami. Postać została stworzona przez Rogera Sterna i George'a Pereza w 1989 roku i zadebiutowała na łamach Action Comics #645. Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy. Jej uwagę przykuwa Superman, jednak ten odrzuca jej zaloty. Jednym z najbardziej znanych wątków z jej udziałem jest crossover "Panic in the Sky", w którym Brainiac zmusza Maximę do udziału w inwazji na Ziemię. Ta jednak zdradza go, co doprowadza do zwycięstwa bohaterów. Maxima w późniejszym czasie dołącza do Ligi Sprawiedliwości. 

Biorąc pod uwagę, że w filmie pojawi się też Brainiac, może okazać się, że "Man of Tomorrow" będzie luźną adaptacją właśnie "Panic in the Sky".

W "Man of Tomorrow" będący do tej pory wrogami Superman (David Corenswet) i Lex Luthor (Nicholas Hoult) będą musieli połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca (Lars Eidinger). Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.

