Gunn dementuje doniesienia o aktorkach walczących o rolę w sequelu "Supermana"

James Gunn szykuje kontynuację swojego "Supermana" zatytułowaną "Man of Tomorrow". Do sieci trafiły informacje o aktorkach, które kandydują do jednej z ról filmie - Maximy. AKTUALIZACJA 18:46:
Niedługo po tym, jak Deadline opublikowało informację o kandydatkach do roli, Gunn
zabrał głos w tej sprawie i zdementował informacje: Zawsze uważałem, że Deadline podchodzi rzetelnie do swojej pracy, ale w tym przypadku tak nie jest, więc szczerze mówiąc, jestem rozczarowany. Gdyby ktoś skonsultował z nami te nazwiska, powiedzielibyśmy, że to bzdura. Przyjaźnię się z Adrią od dawna, odkąd obsadziłem ją w "Belko Experiment". Jestem fanem zarówno Marisy, jak i Elli, ale nie doszło do żadnego spotkania. Szaleństwo." Poniżej treść oryginalnego newsa:
Kto dołączy do kontynuacji "Supermana"?
Według doniesień Deadline, o rolę tę walczą trzy aktorki - Marisa Abela, Ella Purnell oraz Adria Arjona.
Dwie z kandydatek mają już doświadczenie z kinem superbohaterskim. Arjona
zagrała Martine Bancroft w niesławnym "Morbiusie
", a w przeszłości była też łączona z rolą Wonder Woman
. Z kolei Purnell
wystąpiła m.in. w "Kick-Ass 2
" oraz użyczyła głosu w serialu "Invincible
". Ostatnio aktorkę możemy oglądać w "Fallout
". Abela
znana jest m.in. z serialu "Branża
".
Według plotek sprzed kilku miesięcy, Maxima zadebiutuje jako drugoplanowa antagonistka, ale z czasem ma sprzymierzyć się z bohaterami. Postać została stworzona przez Rogera Sterna
i George'a Pereza
w 1989 roku i zadebiutowała na łamach Action Comics #645. Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy. Jej uwagę przykuwa Superman
, jednak ten odrzuca jej zaloty. Jednym z najbardziej znanych wątków z jej udziałem jest crossover "Panic in the Sky", w którym Brainiac
zmusza Maximę do udziału w inwazji na Ziemię. Ta jednak zdradza go, co doprowadza do zwycięstwa bohaterów. Maxima w późniejszym czasie dołącza do Ligi Sprawiedliwości.
Biorąc pod uwagę, że w filmie pojawi się też Brainiac
, może okazać się, że "Man of Tomorrow
" będzie luźną adaptacją właśnie "Panic in the Sky".
W "Man of Tomorrow
" będący do tej pory wrogami Superman
(David Corenswet
) i Lex Luthor
(Nicholas Hoult
) będą musieli połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca
(Lars Eidinger
). Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.
"Superman" - zwiastun