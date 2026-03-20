Gwiazda "Fallouta" dołącza do obsady filmu Stevena Soderbergha

Ella Purnell, znana z takich seriali, jak "Fallout" czy "Yellowjackets", zagra u boku Nicholasa Galitzine'a w thrillerze "The Return of Stanley Atwell". Film powstaje na podstawie pomysłu Stevena Soderbergha.
"The Return of Stanley Atwell" – fabuła
zapowiada się na mieszankę napięcia, rodzinnych intryg i bardzo brudnych sekretów. Galitzine
wcieli się w Stanleya Atwella – uznanego za zmarłego dziedzica fortuny, który po dekadzie tajemniczej niewoli nagle wraca do rodzinnej posiadłości. Problem w tym, że jego powrót wywraca wszystko do góry nogami: siostra walczy o spadek, a Pamela (w tej roli Purnell
) zaczyna rozgrywać sytuację na własnych zasadach. W tle: kłamstwa, zdrady i pytanie, czy Stanley naprawdę jest tym, za kogo się podaje.
Getty Images © Theo Wargo
Nicholas Galitzine
Za kamerą stanie Brian Welsh
("Czarne lustro
"), który napisał również scenariusz – na podstawie pomysłu, którego autorem jest Steven Soderbergh
. Soderbergh
pełni rolę producenta filmu. Sam niedawno pracował z Abelą
przy okazji własnego filmu "Szpiedzy
". Produkował też poprzedni film Welsha
, "Beats
". Autorem zdjęć będzie Benjamin Kracun
("Substancja
").
Zdjęcia do filmu wkrótce rozpoczną się w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
"The Return of Stanley Atwell" to kolejna produkcja w bardzo intensywnym okresie kariery Purnell
. Aktorka występuje obecnie w drugim sezonie serialowej adaptacji gry "Fallout
" na Amazon Prime Video. Niedawno zaprezentowano też pierwsze materiały z drugiego sezonu mrocznego thrillera "Sweetpea
", przy którym pełni również funkcję producentki wykonawczej; premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Purnell pojawi się także w brytyjskiej komedii grozy "The Scurry
" u boku Paapy Essiedu
oraz została niedawno obsadzona w komedii romantycznej "That Time We Met" w reżyserii Nicka Liebermana
.