Gwiazda "Fallouta" dołącza do obsady filmu Stevena Soderbergha
Ella Purnell, znana z takich seriali, jak "Fallout" czy "Yellowjackets", zagra u boku Nicholasa Galitzine'a w thrillerze "The Return of Stanley Atwell". Film powstaje na podstawie pomysłu Stevena Soderbergha.

"The Return of Stanley Atwell" – fabuła


"The Return of Stanley Atwell" zapowiada się na mieszankę napięcia, rodzinnych intryg i bardzo brudnych sekretów. Galitzine wcieli się w Stanleya Atwella – uznanego za zmarłego dziedzica fortuny, który po dekadzie tajemniczej niewoli nagle wraca do rodzinnej posiadłości. Problem w tym, że jego powrót wywraca wszystko do góry nogami: siostra walczy o spadek, a Pamela (w tej roli Purnell) zaczyna rozgrywać sytuację na własnych zasadach. W tle: kłamstwa, zdrady i pytanie, czy Stanley naprawdę jest tym, za kogo się podaje.

Za kamerą stanie Brian Welsh ("Czarne lustro"), który napisał również scenariusz – na podstawie pomysłu, którego autorem jest Steven Soderbergh. Soderbergh pełni rolę producenta filmu. Sam niedawno pracował z Abelą przy okazji własnego filmu "Szpiedzy". Produkował też poprzedni film Welsha, "Beats". Autorem zdjęć będzie Benjamin Kracun ("Substancja"). 

Zdjęcia do filmu wkrótce rozpoczną się w Wielkiej Brytanii i na Malcie.

Ella Purnell – nadchodzące projekty



"The Return of Stanley Atwell" to kolejna produkcja w bardzo intensywnym okresie kariery Purnell. Aktorka występuje obecnie w drugim sezonie serialowej adaptacji gry "Fallout" na Amazon Prime Video. Niedawno zaprezentowano też pierwsze materiały z drugiego sezonu mrocznego thrillera "Sweetpea", przy którym pełni również funkcję producentki wykonawczej; premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Purnell pojawi się także w brytyjskiej komedii grozy "The Scurry" u boku Paapy Essiedu oraz została niedawno obsadzona w komedii romantycznej "That Time We Met" w reżyserii Nicka Liebermana.

