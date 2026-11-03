Elle Fanning jako pisarka dla dzieci. W obsadzie wiele gwiazd

Rebecca Miller, twórczyni takich tytułów, jak "Miłość bez ostrzeżenia" i miniserialu "Pan Scorsese", kompletuje obsadę swojego kolejnego filmu. Do biograficznego "Moonsong: A Life in Seven Verses" dołączyli właśnie Josh Hartnett, Emma Thompson, Sally Hawkins, Danny Huston, Robert Aramayo i Chloe Pirrie. W centrum opowieści znajdzie się Margaret Wise Brown, amerykańska pisarka, która na trwałe zapisała się w historii literatury dziecięcej. W główną bohaterkę wcieli się Elle Fanning, a na ekranie partneruje jej między innymi Julianne Moore.
Historia Margaret Wise BrownMargaret Wise Brown
to autorka takich klasyków, jak "Dobranoc, Księżycu" i "Uciekający króliczek"
. Jej książki sprzedały się na całym świecie w ponad 300 milionach egzemplarzy i doczekały się przekładów na conajmniej 25 języków. Film Miller cofnie się do Nowego Jorku lat 30., kiedy pisarka dopiero odkrywała swój talent i szukała własnego sposobu opowiadania dzieciom o świecie. Ważną rolę odegra w tej historii środowisko artystów i pedagogów, z którymi Brown rozwijała zupełnie nowe, bardziej zmysłowe podejście do literatury dla najmłodszych.
Nie będzie to jednak wyłącznie opowieść o narodzinach literackiego fenomenu. Życie pisarki obfitowało w namiętności, skomplikowane relacje i trudne wybory. Wśród najważniejszych osób, które pojawią się na jej drodze, znajdą się bywalec salonów towarzyskich Big Bill Gaston oraz poeta Michael Strange. Ich wpływ na Brown okaże się jednocześnie fascynujący i destrukcyjny, a doświadczenia miłosne staną się częścią jej drogi do wypracowania własnego języka artystycznego.
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Josh HartnettJosh Hartnett
zagra Big Billa Gastona, natomiast Julianne Moore
wcieli się w Michaela Strange’a. Dołączają do nich Emma Thompson
, Sally Hawkins
, Danny Huston
, Robert Aramayo
i Chloe Pirrie
. Na razie nie ujawniono, jakie role przypadną pozostałym aktorom.
Ekipa planuje wejść na plan w maju 2027 roku.
Rebecca Miller – najważniejsze filmowe osiągnięcia
Miller napisała również scenariusz. Inspiracją dla filmu była biografia autorstwa Leonarda S. Marcusa zatytułowana "Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon". Dla reżyserki będzie to już dziewiąty pełnometrażowy film. Wcześniej nakręciła między innymi "Angelę
", "Balladę o Jacku i Rose
" oraz "Plan Maggie
" z Gretą Gerwig
i Ethanem Hawkiem
. W 2017 roku zrealizowała także dokument HBO "Arthur Miller: Pisarz
", który otrzymał nominację do nagrody Emmy.
Jej najnowszy projekt to pięcioodcinkowy dokument "Pan Scorsese
" (2025) przygotowany dla Apple TV+. Produkcja zebrała kilka istotnych wyróżnień: Emmy dla najlepszego serialu dokumentalnego lub non-fiction, nagrodę Gildii Reżyserów Amerykańskich (DGA) za reżyserię serialu dokumentalnego lub informacyjnego, a także dwie nagrody Critics Choice Documentary Awards – za najlepszy dokument biograficzny i najlepszy limitowany serial dokumentalny.