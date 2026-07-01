Elliot Page i Lupita Nyong'o w nowym zwiastunie "Odysei"

"Odyseja" zbliża się wielkimi krokami. W sieci właśnie zadebiutował nowy zwiastun filmu, który odlicza czas do premiery, przypominając, że zostały jeszcze tylko dwa tygodnie. W trailerze pojawiają się też m.in. Elliot Page i Lupita Nyong'o, których dotychczas nie eksponowano w zwiastunach. Zobaczcie sami.
Nowy zwiastun filmu "Odyseja" "Odyseja"
jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
Jest to drugi po "Oppenheimerze
" film Christophera Nolana
zrealizowany dla studia Universal. Obraz został nakręcony kamerami IMAX, ale oczywiście pojawi się we wszystkich rodzajach kin.
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon
. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Mia Goth
czy Elliot Page
.
Zobaczcie nowy zwiastun filmu "Odyseja"