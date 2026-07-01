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Elliot Page i Lupita Nyong'o w nowym zwiastunie "Odysei"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elliot+Page+i+Lupita+Nyong%27o+w+nowym+zwiastunie+%22Odysei%22-167379
Elliot Page i Lupita Nyong'o w nowym zwiastunie &quot;Odysei&quot;
źródło: Materiały prasowe
"Odyseja" zbliża się wielkimi krokami. W sieci właśnie zadebiutował nowy zwiastun filmu, który odlicza czas do premiery, przypominając, że zostały jeszcze tylko dwa tygodnie. W trailerze pojawiają się też m.in. Elliot Page i Lupita Nyong'o, których dotychczas nie eksponowano w zwiastunach. Zobaczcie sami.

Nowy zwiastun filmu "Odyseja"



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"Odyseja" jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...
         
Jest to drugi po "Oppenheimerze" film Christophera Nolana zrealizowany dla studia Universal. Obraz został nakręcony kamerami IMAX, ale oczywiście pojawi się we wszystkich rodzajach kin.
   
Gwiazdą widowiska jest Matt Damon. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page

Zobaczcie nowy zwiastun filmu "Odyseja"



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