Elliot Page zebrał świetne recenzje za występ w "Odysei". Nie dostaje jednak kolejnych propozycji

Elliot Page przyznał w nowym wywiadzie, że mimo powszechnego uznania, jakie zdobył za występ w "Odysei" Christophera Nolana, nie otrzymuje obecnie wielu nowych propozycji ról. Aktor zdradził, że nie ma jeszcze kolejnego projektu i chciałby po prostu dostać możliwość zagrania w czymś dobrym.
Elliot Page czeka na kolejne propozycje
W rozmowie z Kevinem McCarthym w programie "On Film…With Kevin McCarthy" prowadzący zapytał Page'a
, czy wie już, jaki jest jego następny projekt. Zasugerował przy tym, że po tak dobrze przyjętej roli aktor powinien otrzymywać mnóstwo telefonów. Page
odpowiedział ze śmiechem: Nie, Kevin, nie jest tak. Więc jeśli ktoś chce do mnie zadzwonić...
Kiedy McCarthy upewnił się, czy aktor rzeczywiście nie ma jeszcze kolejnego filmu, Page
odparł: Niezbyt. Naprawdę chciałbym robić dobre rzeczy.
Aktor przyznał również, że rozważa bardziej aktywne kontaktowanie się z reżyserami. Jak wyjaśnił, wcześniej był postrzegany w określony sposób, a teraz sytuacja wygląda inaczej. Czuję się teraz bardziej komfortowo jako aktor niż kiedykolwiek wcześniej. Mam wrażenie, że być może mógłbym teraz wykonać jedną z najlepszych prac w swojej karierze.
W "Odysei" Page
wciela się w greckiego żołnierza Sinona. Jego casting początkowo wywoływał w mediach społecznościowych krytykę ze strony części widzów. Po premierze filmu występ aktora spotkał się jednak z szerokim uznaniem krytyków, a jego rola zaczęła być wymieniana w kontekście potencjalnej nominacji do Oscara
.
"Odyseja" - zwiastun filmu