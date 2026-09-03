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Elliot Page zebrał świetne recenzje za występ w "Odysei". Nie dostaje jednak kolejnych propozycji

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elliot+Page+przyznaje%2C+%C5%BCe+nie+dostaje+propozycji+r%C3%B3l+po+wyst%C4%99pie+w+%22Odysei%22+Christophera+Nolana-168370
Elliot Page zebrał świetne recenzje za występ w &quot;Odysei&quot;. Nie dostaje jednak kolejnych propozycji
źródło: Getty Images
autor: Theo Wargo
Elliot Page przyznał w nowym wywiadzie, że mimo powszechnego uznania, jakie zdobył za występ w "Odysei" Christophera Nolana, nie otrzymuje obecnie wielu nowych propozycji ról. Aktor zdradził, że nie ma jeszcze kolejnego projektu i chciałby po prostu dostać możliwość zagrania w czymś dobrym.

Elliot Page czeka na kolejne propozycje




W rozmowie z Kevinem McCarthym w programie "On Film…With Kevin McCarthy" prowadzący zapytał Page'a, czy wie już, jaki jest jego następny projekt. Zasugerował przy tym, że po tak dobrze przyjętej roli aktor powinien otrzymywać mnóstwo telefonów. Page odpowiedział ze śmiechem: Nie, Kevin, nie jest tak. Więc jeśli ktoś chce do mnie zadzwonić...

Kiedy McCarthy upewnił się, czy aktor rzeczywiście nie ma jeszcze kolejnego filmu, Page odparł: Niezbyt. Naprawdę chciałbym robić dobre rzeczy. 

Aktor przyznał również, że rozważa bardziej aktywne kontaktowanie się z reżyserami. Jak wyjaśnił, wcześniej był postrzegany w określony sposób, a teraz sytuacja wygląda inaczej. Czuję się teraz bardziej komfortowo jako aktor niż kiedykolwiek wcześniej. Mam wrażenie, że być może mógłbym teraz wykonać jedną z najlepszych prac w swojej karierze.

W "Odysei" Page wciela się w greckiego żołnierza Sinona. Jego casting początkowo wywoływał w mediach społecznościowych krytykę ze strony części widzów. Po premierze filmu występ aktora spotkał się jednak z szerokim uznaniem krytyków, a jego rola zaczęła być wymieniana w kontekście potencjalnej nominacji do Oscara.

"Odyseja" - zwiastun filmu



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