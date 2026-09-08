Gotowi na 4-godzinny dokument o Elonie Musku? Oto teaser filmu "Musk"

Jedną z premier tegorocznego festiwalu w Wenecji jest dokument "Musk". Z tej okazji do sieci trafił jego pierwszy teaser.
Co wiemy o filmie "Musk"?
Za "Musk"
odpowiada mistrz dokumentu Alex Gibney
, zdobywca Oscara za "Kurs do Krainy Cienia
". To jeden z dwóch dokumentów Gibneya
, które ujrzą światło dzienne w tym roku. Pierwszym był "Nóż i wersety: zamach na Salmana Rushdiego
".
Jak nietrudno się domyślić po tytule, film jest portretem jednej z najważniejszych osób współczesnego świata, lidera nowych technologii Elona Muska
. Oficjalny opis dokumentu brzmi: Technologiczny magnat Elon Musk, dysponujący globalnymi wpływami gospodarczymi i politycznymi, stał się jego najnowszym i być może najbardziej kontrowersyjnym bohaterem. Dzięki skrupulatnym badaniom i pracy reporterskiej reżyser Alex Gibney przedstawia w nowym świetle wszystko, co wiemy o tym miliarderze, pokazując, że określany mianem "genialnego wizjonera" Musk jest w rzeczywistości współczesnym wcieleniem klasycznego hochsztaplera.
Sam Musk twierdził, że postrzegana przez nas rzeczywistość może być niczym więcej niż symulacją, a Gibney wykorzystuje słowa Muska, by pokazać, że nawet jego najbardziej spektakularne osiągnięcia są pełne iluzji i celowego wprowadzania w błąd.
Starannie wykreowany medialny wizerunek Muska skrywa mroczną stronę napędzaną mizoginią, narkotykami i nieustannym dążeniem do zdobywania władzy. Potencjał projektów w dużej mierze finansowanych przez rząd, takich jak SpaceX i Tesla, został przyćmiony przez kilka znaczących technologicznych porażek. Mimo to przedsięwzięcia te uczyniły go najbogatszym człowiekiem na świecie, często kosztem prawdziwej innowacyjności.
Film Gibneya o Musku to coś więcej niż wnikliwa analiza umysłu żądnego władzy megalomana. To ostrzeżenie.
"Musk"
to trwający niemal cztery godziny dokument, który w Wenecji pokazywany jest poza konkursem.
Teaser dokumentu "Musk"