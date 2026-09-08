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Gotowi na 4-godzinny dokument o Elonie Musku? Oto teaser filmu "Musk"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elon+Musk+bohaterem+dokumentu.+Mamy+pierwszy+zwiastun-168483
Gotowi na 4-godzinny dokument o Elonie Musku? Oto teaser filmu &quot;Musk&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kevin Dietsch
Jedną z premier tegorocznego festiwalu w Wenecji jest dokument "Musk". Z tej okazji do sieci trafił jego pierwszy teaser.

Co wiemy o filmie "Musk"?



Za "Musk" odpowiada mistrz dokumentu Alex Gibney, zdobywca Oscara za "Kurs do Krainy Cienia". To jeden z dwóch dokumentów Gibneya, które ujrzą światło dzienne w tym roku. Pierwszym był "Nóż i wersety: zamach na Salmana Rushdiego".

Jak nietrudno się domyślić po tytule, film jest portretem jednej z najważniejszych osób współczesnego świata, lidera nowych technologii Elona Muska. Oficjalny opis dokumentu brzmi:

Technologiczny magnat Elon Musk, dysponujący globalnymi wpływami gospodarczymi i politycznymi, stał się jego najnowszym i być może najbardziej kontrowersyjnym bohaterem. Dzięki skrupulatnym badaniom i pracy reporterskiej reżyser Alex Gibney przedstawia w nowym świetle wszystko, co wiemy o tym miliarderze, pokazując, że określany mianem "genialnego wizjonera" Musk jest w rzeczywistości współczesnym wcieleniem klasycznego hochsztaplera.


Sam Musk twierdził, że postrzegana przez nas rzeczywistość może być niczym więcej niż symulacją, a Gibney wykorzystuje słowa Muska, by pokazać, że nawet jego najbardziej spektakularne osiągnięcia są pełne iluzji i celowego wprowadzania w błąd.

Starannie wykreowany medialny wizerunek Muska skrywa mroczną stronę napędzaną mizoginią, narkotykami i nieustannym dążeniem do zdobywania władzy. Potencjał projektów w dużej mierze finansowanych przez rząd, takich jak SpaceX i Tesla, został przyćmiony przez kilka znaczących technologicznych porażek. Mimo to przedsięwzięcia te uczyniły go najbogatszym człowiekiem na świecie, często kosztem prawdziwej innowacyjności.

Film Gibneya o Musku to coś więcej niż wnikliwa analiza umysłu żądnego władzy megalomana. To ostrzeżenie.

"Musk" to trwający niemal cztery godziny dokument, który w Wenecji pokazywany jest poza konkursem.

Teaser dokumentu "Musk"




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