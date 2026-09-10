Elon Musk dostał szału. Obelgi, teorie spiskowe, obraźliwe grafiki. A wszystko przez dokument "Musk"

W Wenecji swoją premierę miał najnowszy dokument Alexa Gibneya "Musk". Jak łatwo się domyślić, jego bohaterem jest Elon Musk. Co myśli o filmie najbogatszy człowiek świata? Wczoraj się tego dowiedzieliśmy.
Elon Musk i seria tweetów atakujących dokument "Musk" "Musk"
to trwający cztery godziny dokument, który nie jest w żadnej mierze laurką dla jednej z najważniejszych osób w świecie nowych technologii. W oficjalnym opisie czytamy m.in.:
Technologiczny magnat Elon Musk
, dysponujący globalnymi wpływami gospodarczymi i politycznymi, stał się jego najnowszym i być może najbardziej kontrowersyjnym bohaterem. Dzięki skrupulatnym badaniom i pracy reporterskiej reżyser Alex Gibney
przedstawia w nowym świetle wszystko, co wiemy o tym miliarderze, pokazując, że określany mianem "genialnego wizjonera" Musk jest w rzeczywistości współczesnym wcieleniem klasycznego hochsztaplera.
Nic więc dziwnego, że Elon Musk
zareagował na niego z wściekłością. Poniżej znajdziecie jeden z łagodniejszych tweetów, w którym Musk
powiela spiskową teorię, zgodnie z którą Gibney
i całe Hollywood są kontrolowani przez Demokratów i związanych z nimi miliarderów:
W innym wpisie wrzucił fotkę reżysera z fotorealistycznym emoji kupy i z podpisem "duża poprawa". W kolejnych wpisach oskarżał Gibneya
o brak twórczej integralności, określał go mianem zgorzkniałego starca, który już dawno przestał kontaktować. Sam film określił jako "paszkwil, który nie trafia w cel". Muska
najbardziej zezłościło to, że w filmie pojawia się Ashley St. Clair, konserwatywna influencerka, która w 2024 roku urodziła mu syna. Kobieta twierdzi, że Musk
chciał ją uciszyć po zakończonym związku, oferując jej 40 milionów dolarów za podpisanie NDA (umowy o zachowaniu poufności).
W filmie pojawia się też sugestia, jakoby Elon Musk
wykorzystał Starlink, by wpłynąć na wybory prezydenckie w USA w 2024 roku (wygrał je Donald Trump, który natychmiast po zaprzysiężeniu wprowadził Muska do rządu).
Szef Tesli zapowiedział, że pozwie reżysera. Kiedy to nastąpi, tego jednak nie ujawnił.
Teaser filmu "Musk"