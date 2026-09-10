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Elon Musk dostał szału. Obelgi, teorie spiskowe, obraźliwe grafiki. A wszystko przez dokument "Musk"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elon+Musk+dosta%C5%82+sza%C5%82u.+Obelgi%2C+teorie+spiskowe%2C+obra%C5%BAliwe+grafiki.+A+wszystko+przez+dokument+%22Musk%22-168535
Elon Musk dostał szału. Obelgi, teorie spiskowe, obraźliwe grafiki. A wszystko przez dokument &quot;Musk&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kevin Dietsch
W Wenecji swoją premierę miał najnowszy dokument Alexa Gibneya "Musk". Jak łatwo się domyślić, jego bohaterem jest Elon Musk. Co myśli o filmie najbogatszy człowiek świata? Wczoraj się tego dowiedzieliśmy.

Elon Musk i seria tweetów atakujących dokument "Musk"



"Musk" to trwający cztery godziny dokument, który nie jest w żadnej mierze laurką dla jednej z najważniejszych osób w świecie nowych technologii. W oficjalnym opisie czytamy m.in.:

Technologiczny magnat Elon Musk, dysponujący globalnymi wpływami gospodarczymi i politycznymi, stał się jego najnowszym i być może najbardziej kontrowersyjnym bohaterem. Dzięki skrupulatnym badaniom i pracy reporterskiej reżyser Alex Gibney przedstawia w nowym świetle wszystko, co wiemy o tym miliarderze, pokazując, że określany mianem "genialnego wizjonera" Musk jest w rzeczywistości współczesnym wcieleniem klasycznego hochsztaplera.

Nic więc dziwnego, że Elon Musk zareagował na niego z wściekłością. Poniżej znajdziecie jeden z łagodniejszych tweetów, w którym Musk powiela spiskową teorię, zgodnie z którą Gibney i całe Hollywood są kontrolowani przez Demokratów i związanych z nimi miliarderów:



W innym wpisie wrzucił fotkę reżysera z fotorealistycznym emoji kupy i z podpisem "duża poprawa". W kolejnych wpisach oskarżał Gibneya o brak twórczej integralności, określał go mianem zgorzkniałego starca, który już dawno przestał kontaktować. Sam film określił jako "paszkwil, który nie trafia w cel".

Muska najbardziej zezłościło to, że w filmie pojawia się Ashley St. Clair, konserwatywna influencerka, która w 2024 roku urodziła mu syna. Kobieta twierdzi, że Musk chciał ją uciszyć po zakończonym związku, oferując jej 40 milionów dolarów za podpisanie NDA (umowy o zachowaniu poufności).

W filmie pojawia się też sugestia, jakoby Elon Musk wykorzystał Starlink, by wpłynąć na wybory prezydenckie w USA w 2024 roku (wygrał je Donald Trump, który natychmiast po zaprzysiężeniu wprowadził Muska do rządu).

Szef Tesli zapowiedział, że pozwie reżysera. Kiedy to nastąpi, tego jednak nie ujawnił.

Teaser filmu "Musk"




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