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Elon Musk zapowiada własną "Odyseję"! Będzie lepsza od Nolana, bo zrobi ją Grok

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Elon+Musk+zapowiada+w%C5%82asn%C4%85+%22Odysej%C4%99%22+B%C4%99dzie+lepsza+od+Nolana%2C+bo+zrobi+j%C4%85+Grok-167683
Elon Musk zapowiada własną &quot;Odyseję&quot;! Będzie lepsza od Nolana, bo zrobi ją Grok
Elon Musk wielokrotnie dawał wyraz swojemu niezadowoleniu co do artystycznych decyzji, jakie podjął Christopher Nolan w swoim widowisku "Odyseja". Kontrowersyjny przedsiębiorca poszedł teraz o krok dalej i zapowiedział własną ekranizację eposu Homera. Jest jeden haczyk.

Elon Musk zapowiada zgodną z historycznymi faktami "Odyseję"



Elon Musk na swojej platformie X wielokrotnie podbijał komentarze, które krytykowały "kłamstwa historyczne", jakie znalazły się w filmie "Odyseja". I nie chodzi tu o obecność cyklopów, gigantów, wielogłowych potworów czy awatarów olimpijskich bogów. Nie. To mu nie przeszkadza. Przeszkadzało mu uzbrojenie oraz Helena Trojańska.

Teraz zapowiada, że naprawi "błędy" Nolana i stworzy własną ekranizację "Odysei", która będzie prawdziwa historycznie i wierna sztuce Homera (co się wzajemnie wyklucza). A raczej jego "dziecko" – sztuczna inteligencja Grok Imagine – to zrobi. Musk złożył taką deklarację pod postem innego użytkownika X, który wykorzystał Grok Imagine do stworzenia jednej sceny dialogowej na bazie "Odysei" Homera.

Wpis znajdziecie poniżej:


Musk zapowiada, że "Odyseja" od Grok Imagine zadebiutuje jeszcze w tym roku. 

Nie będzie to pierwsza ekranizacja Homera zrobiona przez AI. Pierwszą jest "Odysseus: The Fall". Odpowiada za niego Ash Koosha i studio Fountain O.

W "Odysseus: The Fall" AI stworzyło wszystkich aktorów, scenografię oraz pracę kamery. Aktorzy zostali skonstruowani na podstawie wizerunków rzeczywistych osób, które zgodziły się przekazać je na potrzeby tego filmu. Jednak to człowiek - Ash Koosha - jest autorem scenariusza i reżyserem całości. 

Zwiastun filmu "Odysseus: The Fall"




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