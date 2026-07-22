Elon Musk zapowiada własną "Odyseję"! Będzie lepsza od Nolana, bo zrobi ją Grok

Elon Musk wielokrotnie dawał wyraz swojemu niezadowoleniu co do artystycznych decyzji, jakie podjął Christopher Nolan w swoim widowisku "Odyseja". Kontrowersyjny przedsiębiorca poszedł teraz o krok dalej i zapowiedział własną ekranizację eposu Homera. Jest jeden haczyk.
Elon Musk zapowiada zgodną z historycznymi faktami "Odyseję"
Elon Musk na swojej platformie X wielokrotnie podbijał komentarze, które krytykowały "kłamstwa historyczne", jakie znalazły się w filmie "Odyseja
". I nie chodzi tu o obecność cyklopów, gigantów, wielogłowych potworów czy awatarów olimpijskich bogów. Nie. To mu nie przeszkadza. Przeszkadzało mu uzbrojenie oraz Helena Trojańska.
Teraz zapowiada, że naprawi "błędy" Nolana
i stworzy własną ekranizację "Odysei", która będzie prawdziwa historycznie i wierna sztuce Homera (co się wzajemnie wyklucza). A raczej jego "dziecko" – sztuczna inteligencja Grok Imagine –
to zrobi. Musk złożył taką deklarację pod postem innego użytkownika X, który wykorzystał Grok Imagine do stworzenia jednej sceny dialogowej na bazie "Odysei" Homera.
Wpis znajdziecie poniżej:
Musk zapowiada, że "Odyseja" od Grok Imagine zadebiutuje jeszcze w tym roku. Nie będzie to pierwsza ekranizacja Homera zrobiona przez AI. Pierwszą jest "Odysseus: The Fall".
Odpowiada za niego Ash Koosha
i studio Fountain O.
W "Odysseus: The Fall
" AI stworzyło wszystkich aktorów, scenografię oraz pracę kamery. Aktorzy zostali skonstruowani na podstawie wizerunków rzeczywistych osób, które zgodziły się przekazać je na potrzeby tego filmu. Jednak to człowiek - Ash Koosha
- jest autorem scenariusza i reżyserem całości.
Zwiastun filmu "Odysseus: The Fall"