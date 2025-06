Poznamy całą prawdę o dziewczynach z Dubaju? Emil Stępień zapowiada drugą część

"Dziewczy z Dubaju 2" – to będzie hit?

Stępień zapowiedział, że z projektem będzie związany jedynie jako główny konsultant, a do współpracy został zaproszony przez prezes firmy Reel Entertainment Roksanę Gąskę – prywatnie jego partnerkę.Aktualnie Emil Stępień objęty jest ośmioletnim zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej ani zasiadać w organach spółek aż do 2033 roku. Decyzja ta jest efektem sporu sądowego, który toczył z syndykiem spółki Ent One Investments, w której był zaangażowany. Wyrok ten jest bezpośrednio związany z nieporozumieniami finansowymi i administracyjnymi, które miały miejsce w tej firmie.Choć wiele osób wciąż ma w pamięci kontrowersje związane z pierwszą częścią filmu, zapowiedzi dotyczące "Dziewczyn z Dubaju 2" wzbudzają spore zainteresowanie.Emil Stępień nie jest nowicjuszem w branży filmowej. Jako producent współpracował z Patrykiem Vegą przy takich projektach jak " Last Minute ", " Służby specjalne ", " Pitbull. Nowe porządki " oraz " Pitbull. Niebezpieczne kobiety ". W 2018 roku pełnił również rolę producenta przy filmie " Pitbull. Ostatni pies Jego kariera nabrała tempa w 2021 roku, kiedy to do kin trafił film " Dziewczyny z Dubaju ". Produkcja, którą Stępień wyprodukował wraz z piosenkarką Dorotą Rabczewską, jego ówczesną żoną, wzbudziła wiele kontrowersji. Zanim film trafił do kin, Stępień i Rabczewska toczyli spór dotyczący ostatecznej wersji montażowej, co odbiło się echem w mediach. Ostatecznie film, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, opowiadający historię kobiet, które miały związek z arabskimi szejkami, zebrał mieszane recenzje, ale zdobył również sporą popularność.