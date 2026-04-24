Newsy Filmy Emile Hirsch, Kate Beckinsale i Cara Delevingne razem na ekranie
Emile Hirsch, Kate Beckinsale i Cara Delevingne razem na ekranie

Emile Hirsch, Kate Beckinsale i Cara Delevingne razem na ekranie
Twórca "Bandytów Ameryki" – Sean McEwen – skompletował w swoim najnowszym filmie imponującą obsadę. W jego niezależnym komediodramacie zatytułowanym "Turnbuckle" zagrają Emile Hirsch, Kate Beckinsale, Terrence Howard, Evan Ross, Cara Delevingne i Famke Janssen.

"Turnbuckle" – co wiemy o filmie?


Zdjęcia już się zakończyły, a projekt powstawał w Arkansas. Twórcy trzymają fabułę w tajemnicy, ale wiadomo jedno: będzie to mroczna, momentami absurdalna historia o przetrwaniu, odkupieniu i chaosie w małym miasteczku na południu USA. Możemy się w nim spodziewać zarówno humoru, jak i akcji.


Za produkcję odpowiada m.in. Evan Ross, który nie kryje entuzjazmu – według niego film ma "iskrę", świeży ton i potencjał, żeby wybić się ponad przeciętność. 

W obsadzie pojawią się też m.in. Macy Gray i Sam Strike.

