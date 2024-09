Emily zostanie w Rzymie. Będzie 5. sezon "Emily w Paryżu"

To jeszcze nie koniec przygód Emily

Autorem serialu jest twórca kultowego " Seksu w wielkim mieście Darren Star . Tytułowa bohaterka " Emily w Paryżu " to grana przezambitna menadżerka z Chicago, która dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Dziewczyna zaczyna nowe życie pełne pracy, znajomości oraz romansów.Wiadomość o zleceniu piątego sezonu pojawia się niedługo po tym, jak na platformie Netflix zadebiutowała druga połowa czwartego sezonu. W tym sezonie Emily przeniosła się z Paryża do Rzymu i wszystko wskazuje na to, że pozostanie w Wiecznym Mieście na dłużej.Tytuł serialu nie ulegnie jednak zmianie. Star w jednym z wywiadów zapewniał, że choć Emily może przezywać nowe przygody w Rzymie, to nie oznacza to wcale, że porzuca Paryż. Zasugerował również, że agencja Grateau może otworzyć biura także w innych miejscach, więc kto wie, gdzie jeszcze zawita bohaterka.Netflix postanowił podzielić sezon czwarty na dwie części. Pierwsza debiutowała w sierpniu. Z danych udostępnianych przez platformę wynika, że choć wciąż jest to wielki hit, to jednak oglądalność nowej odsłony " Emily w Paryżu " była niższa niż w przypadku wcześniejszych sezonów.Zwiastun 4. sezonu serialu "Emily w Paryżu"