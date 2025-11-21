Hunter Schafer i Emma Corrin w nowym horrorze twórczyni "Omenu: Początku"

W sieci pojawiły się wieści, że Emma Corrin, Hunter Schafer, Havana Rose Liu i Sophie Wilde zasiliły obsadę nowego, niezatytułowanego jeszcze horroru A24, o którym informowaliśmy kilka dni temu. Getty Images © Anadolu
Projekt wyreżyseruje Arkasha Stevenson
na podstawie scenariusza napisanego wraz z Timem Smithem
. Razem pracowali także nad filmem "Omen: Początek
", który był debiutem Stevenson
w filmie pełnometrażowym. Szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, ale według pierwszych doniesień film skupi się na wieczorze kawalerskim, którego uczestnicy przeżyją groźne chwile.
Producentami są Lars Knudsen
i Emily Hildner pod szyldem Square Peg — firmy Ariego Astera
, który pełni rolę producenta wykonawczego. Udział w filmie negocjują także Josh Hutcherson
, Frank Dillane
, Caleb Landry Jones
oraz Whitmer Thomas
. Emmę Corrin
mogliśmy w ostatnim czasie oglądać m.in. w filmach "Deadpool & Wolverine
" oraz "Nosferatu
". Schafer
, która zyskała popularność dzięki "Euforii
", pojawiła się m.in. w horrorze "Cuckoo
" i "Rodzajach życzliwości
". Liu
zyskała popularność dzięki komedii "Na dnie
", a Wilde
ma na koncie role w "Mów do mnie!
" i "Babygirl
".
"Omen: Początek" - zwiastun