Newsy Filmy Hunter Schafer i Emma Corrin w nowym horrorze twórczyni "Omenu: Początku"
Filmy

Hunter Schafer i Emma Corrin w nowym horrorze twórczyni "Omenu: Początku"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emma+Corrin+i+Hunter+Schafer+w+nowym+horrorze+A24+od+Arkashy+Stevenson-164023
Hunter Schafer i Emma Corrin w nowym horrorze twórczyni &quot;Omenu: Początku&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
W sieci pojawiły się wieści, że Emma Corrin, Hunter Schafer, Havana Rose Liu i Sophie Wilde zasiliły obsadę nowego, niezatytułowanego jeszcze horroru A24, o którym informowaliśmy kilka dni temu. 

GettyImages-2241789370.jpg Getty Images © Anadolu


Projekt wyreżyseruje Arkasha Stevenson na podstawie scenariusza napisanego wraz z Timem Smithem. Razem pracowali także nad filmem "Omen: Początek", który był debiutem Stevenson w filmie pełnometrażowym. Szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, ale według pierwszych doniesień film skupi się na wieczorze kawalerskim, którego uczestnicy przeżyją groźne chwile. Producentami są Lars Knudsen i Emily Hildner pod szyldem Square Peg — firmy Ariego Astera, który pełni rolę producenta wykonawczego. Udział w filmie negocjują także Josh Hutcherson, Frank Dillane, Caleb Landry Jones oraz Whitmer Thomas.

Emmę Corrin mogliśmy w ostatnim czasie oglądać m.in. w filmach "Deadpool & Wolverine" oraz "Nosferatu". Schafer, która zyskała popularność dzięki "Euforii", pojawiła się m.in. w horrorze "Cuckoo" i "Rodzajach życzliwości". Liu zyskała popularność dzięki komedii "Na dnie", a Wilde ma na koncie role w "Mów do mnie!" i "Babygirl". 

"Omen: Początek" - zwiastun



Powiązane artykuły Emma Corrin

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Nie żyje Spencer Lofranco. Aktor z "Gottiego" miał 33 lata

Festiwale i nagrody Gry

Złote Joysticki 2025: "Clair Obsucr" jak "Baldur's Gate 3"

Filmy

Leighton Meester w ekranizacji bestsellera z problematycznym tytułem

Filmy

Kałabanga! Będą nowe aktorskie Żółwie Ninja. Zamiast filmu z kategorią R

1 komentarz
Filmy Multimedia

"Werwulf": Aaron Taylor-Johnson jako wilkołak Eggersa (FOTO)

9 komentarzy
Filmy Multimedia

"Hopnięci": oto zwiastun nowej przygody Pixara w świecie zwierząt

7 komentarzy
Seriale

"Gra o tron" ciągle trwa. Dwa seriale z Westeros dostaną kolejne sezony

14 komentarzy