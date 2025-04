Elizabeth Bennet wybrana! "Duma i uprzedzenie" Netfliksa nabiera kształtów

Nowa "Duma i uprzedzenie" z gwiazdami w obsadzie

Getty Images © Jeff Kravitz



Zwiastun filmu "Duma i uprzedzenie" z 2005 roku

Wydana w 1813 roku książka Austen rozgrywa się w malowniczym Netherfield. Przybywa tam przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Przybysz wzbudza żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza niezamożnych panien na wydaniu. Na zawarciu bliższej znajomości z nowym sąsiadem zależy szczególnie pani Bennet, matce pięciu dorosłych córek, których jedyną szansą na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej młodszą siostrę, Elizabeth.Do roliwybrana została. Nazwisko to znają doskonale użytkownicy platformy Netflix Corrin to bowiem Księżna Diana z serialu " The Crown ". Ma też na koncie udział w widowisku Marvela " Deadpool & Wolverine " oraz horrorze " Nosferatu ".Z kolei w rolizobaczymy zdobywczynię Oscara. Aktorka współpracowała niedawno z Netfliksem przy okazji serialu " Heartstopper ". W kinie mogliśmy ją oglądać chociażby w filmie familijnym " Paddington w Peru ".Ja informowaliśmy wczoraj, rolęotrzymałZa scenariusz netfliksowego serialu odpowiada Dolly Alderton (" Wszystko, co wiem o miłości ").