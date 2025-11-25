Newsy Emma Heming Willis po raz pierwszy tak szczerze i otwarcie opowiada o opiece nad Bruce'em Willisem
Emma Heming Willis po raz pierwszy tak szczerze i otwarcie opowiada o opiece nad Bruce'em Willisem

Zagrał między innymi w takich hitach, jak "Pulp fiction", "Szklana pułapka", "Piąty element" czy "Szósty zmysł". Jego udział w jakiejkolwiek produkcji oznaczał gwarancję sukcesu kasowego filmu. Niemalże zawsze wcielał się w rolę superbohatera: egzekwował sprawiedliwość, unicestwiał złoczyńców, ratował świat przed apokalipsą. Uważany za jedną z największych gwiazd Hollywoodu. Długoletni partner Demi Moore, której... już nie rozpoznaje.


W dniu, w którym u męża Emmy Heming Willis, Bruce’a Willisa, zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe (demencję), para otrzymała jedynie broszurę i polecenie, aby zgłosić się ponownie za kilka miesięcy. Emma wyszła z gabinetu lekarskiego sparaliżowana strachem, zdezorientowana i w poczuciu, że jej świat właśnie się rozpadł i już nigdy nie będzie taki sam.

W wydanej właśnie przez Wydawnictwo W.A.B. książce "Nieoczekiwana podróż" Emma opisała to, co sama chciałaby otrzymać w dniu diagnozy Bruce’a: przewodnik, który pomaga przejść przez skomplikowane, bolesne i zmieniające życie doświadczenie, jakim jest opieka nad ukochaną osobą. Łącząc swoją osobistą podróż jako partnerki opiekunki z najnowszymi badaniami i spostrzeżeniami czołowych światowych ekspertów w dziedzinie demencji, opieki i medycyny integracyjnej, oferuje wskazówki i mądrość, których potrzebują opiekunowie na całym świecie. Oto początek książki "Nieoczekiwana podróż":

"Kiedy mój mąż Bruce otrzymał diagnozę, wyszliśmy z gabinetu lekarskiego z niczym – bez szczegółowych informacji na temat choroby, planu działania ani wskazówek, co dalej robić. Wiem, że wielu z was znalazło się w takiej samej traumatycznej sytuacji i musiało samodzielnie zmierzyć się z przytłaczającą nową rzeczywistością. Mam nadzieję, że ta książka będzie dla was kołem ratunkowym. W ciągu tych wszystkich lat, które minęły od naszej diagnozy – naszej, ponieważ otępienie czołowo-skroniowe (frontotemporal dementia, FTD) jest chorobą całej rodziny – zbudowałam sieć zaufanych ekspertów, którzy pomogli mi stać się najlepszą opiekunką, jaką mogę być. Ich wiedza, mądrość i wsparcie są nieocenione – nie tylko jeśli chodzi o pielęgnację Bruce’a, ale też o moje własne samopoczucie. W tej książce nie tylko poznacie historię mojej podróży, lecz także usłyszycie głosy ekspertów, których spostrzeżenia miały na nią ogromny wpływ. Mam nadzieję, że ich wskazówki zapewnią wam wsparcie i dodadzą otuchy, przypominając, że nie jesteście sami".

O książce Emmy wypowiedziała się również Demi Moore, była żona Bruce’a Willisa

"Z wdziękiem, szczerością i niezachwianą odwagą Emma podzieliła się prawdą o opiece nad bliskim chorym – także o jej mrocznych stronach. Nieoczekiwana podróż jest drogowskazem dla każdego, kto porusza się po złożonym świecie demencji i czuje się zagubiony, przytłoczony lub samotny. W książce znajdziecie nie tylko wskazówki, lecz także dużą dawkę empatii, która wynika wyłącznie z własnego doświadczenia Emmy".

W poruszającej książce "Nieoczekiwana podróż" możemy również przeczytać o historii miłosnej Emmy i Bruce’a – od samego początku ich znajomości, przez moment, w którym Emma zaczęła zauważać, że coś jest nie tak, aż do dziś. Po raz pierwszy dane nam jest zajrzeć za kulisy ich wspólnego życia i zobaczyć, z czym para mierzyła się przez ostatnie lata. 

