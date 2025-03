Emma Stone robi sobie przerwę od gry u Lanthimosa

Zwiastun filmu "Żar ciała"

Nowe rewelacje docierają do nas ze strony specjalisty od hollywoodzkich przecieków Daniela Richtmana. Twierdzi on bowiem, że propozycję roli w filmieotrzymała sama(" Biedne istoty ", " Rodzaje życzliwości "). Ma zagrać postać, którą w oryginalnym " Żarze ciała " przypadłaOryginalnyto jeden z najsłynniejszych tytułów wśród thrillerów erotycznych modnych w latach 80. ubiegłego wieku. Głównym bohaterem był– prawnik, który wdaje się w romans z niezwykle pociągającą. Ta jest żoną bogatego biznesmena. Kobieta przekonuje kochanka, by pomógł jej zabić męża. Obiecuje uciec z nim wraz z pieniędzmi z polisy na życie. Sprawy szybko się skomplikują...W filmie z 1981 roku oprócz Turner zagrali William Hurt Ted Danson . " Żar ciała " okazał się przepustką do wielkiej kariery dla Kathleen Turner , która za swoją rolę Matty Walker (pierwszą kinową rolę w dorobku!) otrzymała nominację do Złotego Globu , która po raz ostatni nakręciła film kinowy w 2013 roku – była to. Od tamtej pory pracowała wyłącznie przy serialach.