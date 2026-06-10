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Emma Stone w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emma+Stone+w+nowym+filmie+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Wszystko+wsz%C4%99dzie+naraz%22-167033
Emma Stone w nowym filmie twórców &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Mamy kolejną plotkę obsadową dotyczącą nowego filmu duetu Daniels, czyli Daniela Scheinerta i Daniela Kwana, twórców "Wszystko wszędzie naraz". Czy w ich tajemniczym projekcie, którego gwiazdą będzie Matt Damon, zagra również Emma Stone?
     

Emma Stone zagra w filmie duetu Daniels?



GettyImages-2001785796.jpg Getty Images © Lionel Hahn

Tę pogłoskę ujawnił reporter DanielRPK, którego hollywoodzkie przecieki regularnie się potwierdzają (czasem jednak się nie potwierdzają). Według niego Emma Stone negocjuje występ w nowym filmie Danielsów. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu.

Stone miała jednak w tym miesiącu zacząć pracę na planie baseballowej komedii romantycznej "The Catch", którą reżyseruje jej mąż, Dave McCary. W obsadzie jest również Chris Pine. Jeśli Stone zagra też w filmie duetu, czeka ją bardzo zajęte lato.

Według najnowszych doniesień, film ma być "superbohaterskim blockbusterem z globalnym ociepleniem w roli czarnego charakteru".

Zgadza się to z tym, co pisaliśmy wcześniej: fabuła rzekomo połączy motywy globalnego ocieplenia, podróży w czasie i możliwego wątku superbohaterskiego. Historia ma rozgrywać się równolegle w dwóch okresach – w latach 80. oraz współcześnie. Bohaterami będą nastolatkowie, przynajmniej w części osadzonej w przeszłości.

Matt Damon ma wcielić się w ojca jednego z nastolatków. Na razie nie wiemy, w kogo miałaby wcielić się Stone. Aktorkę mogliśmy oglądać o ostatnio w "Bugonii" Yorgosa Lanthimosa. Za tę rolę otrzymała nominację do Oscara.

"Bugonia" – zwiastun




Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.

Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

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