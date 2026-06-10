Emma Stone w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

Mamy kolejną plotkę obsadową dotyczącą nowego filmu duetu Daniels, czyli Daniela Scheinerta i Daniela Kwana, twórców "Wszystko wszędzie naraz". Czy w ich tajemniczym projekcie, którego gwiazdą będzie Matt Damon, zagra również Emma Stone?
Emma Stone zagra w filmie duetu Daniels?
Getty Images © Lionel Hahn
Tę pogłoskę ujawnił reporter DanielRPK, którego hollywoodzkie przecieki regularnie się potwierdzają (czasem jednak się nie potwierdzają). Według niego Emma Stone negocjuje występ w nowym filmie Danielsów
. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu. Stone
miała jednak w tym miesiącu zacząć pracę na planie baseballowej komedii romantycznej "The Catch
", którą reżyseruje jej mąż, Dave McCary
. W obsadzie jest również Chris Pine
. Jeśli Stone zagra też w filmie duetu, czeka ją bardzo zajęte lato.
Według najnowszych doniesień, film ma być "superbohaterskim blockbusterem z globalnym ociepleniem w roli czarnego charakteru".
Zgadza się to z tym, co pisaliśmy wcześniej: fabuła rzekomo połączy motywy globalnego ocieplenia, podróży w czasie i możliwego wątku superbohaterskiego. Historia ma rozgrywać się równolegle w dwóch okresach – w latach 80. oraz współcześnie. Bohaterami będą nastolatkowie, przynajmniej w części osadzonej w przeszłości. Matt Damon
ma wcielić się w ojca jednego z nastolatków. Na razie nie wiemy, w kogo miałaby wcielić się Stone
. Aktorkę mogliśmy oglądać o ostatnio w "Bugonii
" Yorgosa Lanthimosa
. Za tę rolę otrzymała nominację do Oscara.
"Bugonia" – zwiastun
Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.
Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.