Newsy Filmy Emma Stone zagra w filmie męża. U jej boku Chris Pine
Filmy

Emma Stone zagra w filmie męża. U jej boku Chris Pine

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emma+Stone+zagra+w+filmie+m%C4%99%C5%BCa.+U+jej+boku+Chris+Pine-165382
Emma Stone zagra w filmie męża. U jej boku Chris Pine
źródło: Getty Images
autor: Kate Green/BAFTA
Studio Universal Pictures przygotowuje komedię romantyczną "The Catch", której gwiazdami mają być Emma Stone ("Bugonia") i Chris Pine ("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"). 


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Emma Stone i Chris Pine w komedii romantycznej



GettyImages-2257793515.jpg Getty Images © Neilson Barnard


Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły filmu. Wiadomo jedynie, że będzie to komedia romantyczna z dwójką głównych bohaterów.

Jesienią Stone brała pod uwagę szereg projektów, rozważając, który z nich będzie jej następnym filmem. Nowa wersja scenariusza "The Catch" przekonała ją jednak do tej produkcji. Kiedy tylko gwiazda się zdecydowała, pojawiła się kolejka aktorów zainteresowanych występem u jej boku. Rolę ostatecznie zdobył Pine.

Scenariusz napisali Patrick Kang i Michael Levin (seriale "The Paper", "Doogie Kamealoha, lekarka", "Młody The Rock", "Potężne Kaczory: Sezon na zmiany"). Reżyseruje Dave McCary ("Miś Brigsby"), prywatnie mąż Emmy Stone.

"Bugonia" – zwiastun




Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.

Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

Powiązane artykuły Chris Pine

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Gorąca rywalizacja" – wiemy, kiedy premiera 2. sezonu

6 komentarzy
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery marca 2026

1 komentarz
Filmy

"Diuna 3" podbiera IMAX Avengersom. Szykuje się bitwa gigantów

32 komentarze
Wideo

"Harry Hole": Pełny zwiastun nowego kryminału Netfliksa

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda FIPRESCI dla dokumentu. Znamy finalistów

Gry

William Blazkowicz powraca! Nadchodzi "Wolfenstein III"

12 komentarzy
VOD Seriale

Emma Roberts pójdzie na wojnę. Ślubną