Emma Stone zagra w filmie męża. U jej boku Chris Pine

Studio Universal Pictures przygotowuje komedię romantyczną "The Catch", której gwiazdami mają być Emma Stone ("Bugonia") i Chris Pine ("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor").
Emma Stone i Chris Pine w komedii romantycznej
Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły filmu. Getty Images © Neilson Barnard
Wiadomo jedynie, że będzie to komedia romantyczna
z dwójką głównych bohaterów.
Jesienią Stone
brała pod uwagę szereg projektów, rozważając, który z nich będzie jej następnym filmem. Nowa wersja scenariusza "The Catch" przekonała ją jednak do tej produkcji. Kiedy tylko gwiazda się zdecydowała, pojawiła się kolejka aktorów zainteresowanych występem u jej boku. Rolę ostatecznie zdobył Pine
. Scenariusz napisali Patrick Kang i Michael Levin
(seriale "The Paper
", "Doogie Kamealoha, lekarka
", "Młody The Rock
", "Potężne Kaczory: Sezon na zmiany
"). Reżyseruje Dave McCary
("Miś Brigsby
"), prywatnie mąż Emmy Stone
.
"Bugonia" – zwiastun
Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.
Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.