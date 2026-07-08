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Emmy 2026: Poznaj listę nominacji. Polka walczy o nagrodę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emmy+2026%3A+%22The+Pitt%22+i+%22Hacks%22+z+rekordem+nominacji.+Karolina+Wydra+powalczy+o+nagrod%C4%99-167485
Emmy 2026: Poznaj listę nominacji. Polka walczy o nagrodę
źródło: Getty Images
autor: Image Group LA
Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do nagród Emmy. 78. gala rozdania nagród zaplanowana jest na 15 września tego roku. Kto powalczy o statuetki?

EMMY 2026: Poznaj tegoroczne nominacje


Rekordzistami tegorocznych nominacji do nagród Emmy są seriale "The Pitt" (25 nominacji) i "Hacks" (24 nominacje). Zauważone zostały też "Wdowia zatoka" (19 nominacji), "Jedyna" (18 nominacji) i "Awantura" (16 nominacji). Jest też polski akcent: w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serial dramatycznym nominowana została Karolina Wydra, czyli Zosia z serialu "Jedyna". Pośmiertnie nominowany został Rob Reiner – za gościnny występ w "The Bear".

Karolina Wydra jako Zosia w serialu "Jedyna"
GettyImages-2235432756.jpg Getty Images © NBC
17 września 2025. Rob Reiner w programie "Late Night with Seth Meyers"

Poniżej możecie sprawdzić, kto i w jakich kategoriach będzie walczył o statuetki: 

Najlepszy serial dramatyczny:

"Dyplomatka"
"Pozłacany wiek"
"Paradise"
"The Pitt"
"Kulawe konie"
"Znajomi i sąsiedzi"

Najlepszy serial komediowy:

"Misja: Podstawówka"
"The Bear"
"Margo jest spłukana"
"Nikt tego nie chce"
"Zbrodnie po sąsiedzku"
"Terapia bez trzymanki"
"Wdowia zatoka"

Najlepszy serial limitowany lub antologia:

"To jej wina"
"Bestia we mnie"
"Awantura"
"Chętni na seks"
"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Sterling K. Brown – "Paradise"
Gary Oldman – "Kulawe konie"
Mark Ruffalo – "Grupa zadaniowa"
Rufus Sewell – "Dyplomatka"
Noah Wyle – "The Pitt"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Carrie Coon – "Pozłacany wiek"
Chase Infiniti – "Testamenty"
Keri Russell – "Dyplomatka"
Rhea Seehorn – "Jedyna"
Zendaya – "Euforia"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Patrick Ball – "The Pitt"
Shawn Hatosy – "The Pitt"
Gerran Howell – "The Pitt
"Billy Crudup – "The Morning Show"
Jack Lowden – "Kulawe konie"
Tom Pelphrey – "Grupa zadaniowa"
Carlos-Manuel Vesga – "Jedyna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Taylor Dearden – "The Pitt"
Fiona Dourif – "The Pitt"
Katherine LaNasa – "The Pitt"
Sepideh Moafi – "The Pitt"
Allison Janney – "Dyplomatka"
Julianne Nicholson – "Paradise"
Karolina Wydra – "Jedyna"

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Yahya Abdul-Mateen II – "Wonder Man"
Steve Carell – "Rooster"
Matthew Rhys – "Wdowia zatoka"
Jason Segel – "Terapia bez trzymanki"
Martin Short – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Quinta Brunson – "Misja: Podstawówka"
Ayo Edebiri – "The Bear"
Elle Fanning – "Margo jest spłukana"
Lisa Kudrow – "Wielki powrót"
Jean Smart – "Hacks"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:

Dale Dickey – "Wdowia zatoka"
Kate O’Flynn – "Wdowia zatoka"
Hannah Einbinder – "Hacks"
Janelle James – "Misja: Podstawówka"
Michelle Pfeiffer – "Margo jest spłukana"
Megan Stalter – "Hacks"
Jessica Williams – "Terapia bez trzymanki"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Colman Domingo – "Cztery pory roku"
Paul W. Downs – "Hacks"
Harrison Ford – "Terapia bez trzymanki"
Michael Urie – "Terapia bez trzymanki"
Nick Offerman – "Margo jest spłukana"
Tyler James Williams – "Misja: Podstawówka"
Stephen Root – "Wdowia zatoka"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Riz Ahmed – "Bait"
Jason Bateman – "Black Rabbit"
Charlie Hunnam – "Potwór: Historia Eda Geina"
Oscar Isaac – "Awantura"
Matthew Rhys – "Bestia we mnie"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Claire Danes – "Bestia we mnie"
Sally Field – "Niezwykle szlachetne stworzenia"
Carey Mulligan – "Awantura"
Sarah Pidgeon – "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"
Sarah Snook – "To jej wina"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Jason Bateman – "Chętni na seks"
David Harbour – "Chętni na seks"
Richard Jenkins – "Chętni na seks"
Richard Gadd – "Półbrat"
Charles Melton – "Awantura"
Nick Offerman – "Śmierć od pioruna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Linda Cardellini – "Chętni na seks"
Joy Sunday – "Chętni na seks"
Dakota Fanning – "To jej wina"
Laurie Metcalf – "Potwór: Historia Eda Geina"
Youn Yuh-jung – "Awantura"
Constance Zimmer – "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor:

Colman Domingo – "Euforia"
Ernest Harden Jr. – "The Pitt"
Jeff Kober – "The Pitt"
Jeff Hiller – "Jedyna"
Jonathan Pryce – "Kulawe konie"
Bradley Whitford – "Dyplomatka"

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka:

Brittany Allen – "The Pitt"
Tal Anderson – "The Pitt"
Tina Ivlev – "The Pitt"
Miriam Shor – "Jedyna"
Merritt Wever – "Pozłacany wiek"
Shailene Woodley – "Paradise"

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor:

Michael J. Fox – "Terapia bez trzymanki"
Brett Goldstein – "Terapia bez trzymanki"
Hamish Linklater – "Wdowia zatoka"
Christopher McDonald – "Hacks"
Rob Reiner – "The Bear"
Connor Storrie – "Saturday Night Live"

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka:

Leslie Bibb – "Hacks"
Cherry Jones – "Hacks"
Laurie Metcalf – "Hacks"
Kaitlin Olson – "Hacks"
Lauren Weedman – "Hacks"
Betty Gilpin – "Wdowia zatoka"
Jamie Lee Curtis – "The Bear"

Zobacz zwiastun serialu "The Pitt"


W ubiegłym roku serial "The Pitt" zdobył pięć nagród Emmy: dla najlepszego serialu dramatycznego i za najlepszy dobór obsady serialu dramatycznego oraz dla aktorów. Ze statuetkami wyszli Noah Wyle (najlepszy aktor w serialu dramatycznym), Katherine LaNasa (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym) i Shawn Hatosy (najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor). Poniżej przypominamy zwiastun drugiego sezonu: 

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