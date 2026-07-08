Emmy 2026: Poznaj listę nominacji. Polka walczy o nagrodę

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do nagród Emmy. 78. gala rozdania nagród zaplanowana jest na 15 września tego roku. Kto powalczy o statuetki?
EMMY 2026: Poznaj tegoroczne nominacje
Rekordzistami tegorocznych nominacji do nagród Emmy są seriale "The Pitt
" (25 nominacji) i "Hacks
" (24 nominacje). Zauważone zostały też "Wdowia zatoka
" (19 nominacji), "Jedyna
" (18 nominacji) i "Awantura
" (16 nominacji). Jest też polski akcent: w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serial dramatycznym nominowana została Karolina Wydra
, czyli Zosia z serialu "Jedyna
". Pośmiertnie nominowany został Rob Reiner
– za gościnny występ w "The Bear
".
Karolina Wydra jako Zosia w serialu "Jedyna"
Getty Images © NBC
17 września 2025. Rob Reiner w programie "Late Night with Seth Meyers"
Poniżej możecie sprawdzić, kto i w jakich kategoriach będzie walczył o statuetki: Najlepszy serial dramatyczny:
"Dyplomatka
"
"Pozłacany wiek
"
"Paradise
"
"The Pitt
"
"Kulawe konie
"
"Znajomi i sąsiedzi
" Najlepszy serial komediowy:
"Misja: Podstawówka
"
"The Bear
"
"Margo jest spłukana
"
"Nikt tego nie chce
"
"Zbrodnie po sąsiedzku
"
"Terapia bez trzymanki
"
"Wdowia zatoka
" Najlepszy serial limitowany lub antologia:
"To jej wina
"
"Bestia we mnie
"
"Awantura
"
"Chętni na seks
"
"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
" Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Sterling K. Brown
– "Paradise
" Gary Oldman
– "Kulawe konie
" Mark Ruffalo
– "Grupa zadaniowa
" Rufus Sewell
– "Dyplomatka
" Noah Wyle
– "The Pitt
" Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Carrie Coon
– "Pozłacany wiek
" Chase Infiniti
– "Testamenty
" Keri Russell
– "Dyplomatka
" Rhea Seehorn
– "Jedyna
" Zendaya
– "Euforia
" Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Patrick Ball
– "The Pitt
" Shawn Hatosy
– "The Pitt
" Gerran Howell
– "The Pitt
"Billy Crudup
– "The Morning Show
" Jack Lowden
– "Kulawe konie
" Tom Pelphrey
– "Grupa zadaniowa" Carlos-Manuel Vesga
– "Jedyna
" Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Taylor Dearden
– "The Pitt
" Fiona Dourif
– "The Pitt
" Katherine LaNasa
– "The Pitt
" Sepideh Moafi
– "The Pitt
" Allison Janney
– "Dyplomatka
" Julianne Nicholson
– "Paradise
" Karolina Wydra
– "Jedyna
" Najlepszy aktor w serialu komediowym: Yahya Abdul-Mateen II
– "Wonder Man
" Steve Carell
– "Rooster
" Matthew Rhys
– "Wdowia zatoka
" Jason Segel
– "Terapia bez trzymanki
" Martin Short
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Quinta Brunson
– "Misja: Podstawówka
" Ayo Edebiri
– "The Bear
" Elle Fanning
– "Margo jest spłukana
" Lisa Kudrow
– "Wielki powrót
" Jean Smart
– "Hacks
" Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Dale Dickey
– "Wdowia zatoka
" Kate O’Flynn
– "Wdowia zatoka
" Hannah Einbinder
– "Hacks
" Janelle James
– "Misja: Podstawówka
" Michelle Pfeiffer
– "Margo jest spłukana
" Megan Stalter
– "Hacks
" Jessica Williams
– "Terapia bez trzymanki
" Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Colman Domingo
– "Cztery pory roku
" Paul W. Downs
– "Hacks
" Harrison Ford
– "Terapia bez trzymanki
" Michael Urie
– "Terapia bez trzymanki
" Nick Offerman
– "Margo jest spłukana
" Tyler James Williams
– "Misja: Podstawówka
" Stephen Root
– "Wdowia zatoka
" Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Riz Ahmed
– "Bait
" Jason Bateman
– "Black Rabbit
" Charlie Hunnam
– "Potwór: Historia Eda Geina
" Oscar Isaac
– "Awantura
" Matthew Rhys
– "Bestia we mnie
" Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Claire Danes
– "Bestia we mnie
" Sally Field
– "Niezwykle szlachetne stworzenia
" Carey Mulligan
– "Awantura
" Sarah Pidgeon
– "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
" Sarah Snook
– "To jej wina
" Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Jason Bateman
– "Chętni na seks
" David Harbour
– "Chętni na seks
" Richard Jenkins
– "Chętni na seks
" Richard Gadd
– "Półbrat
" Charles Melton
– "Awantura
" Nick Offerman
– "Śmierć od pioruna
" Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: Linda Cardellini
– "Chętni na seks
" Joy Sunday
– "Chętni na seks
" Dakota Fanning
– "To jej wina
" Laurie Metcalf
– "Potwór: Historia Eda Geina
" Youn Yuh-jung
– "Awantura
" Constance Zimmer
– "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
" Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor: Colman Domingo
– "Euforia
" Ernest Harden Jr
. – "The Pitt
" Jeff Kober
– "The Pitt
" Jeff Hiller
– "Jedyna
" Jonathan Pryce
– "Kulawe konie
" Bradley Whitford
– "Dyplomatka
" Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka: Brittany Allen
– "The Pitt
" Tal Anderson
– "The Pitt
" Tina Ivlev
– "The Pitt
" Miriam Shor
– "Jedyna
" Merritt Wever
– "Pozłacany wiek
" Shailene Woodley
– "Paradise
" Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor: Michael J. Fox
– "Terapia bez trzymanki
" Brett Goldstein
– "Terapia bez trzymanki
" Hamish Linklater
– "Wdowia zatoka
" Christopher McDonald
– "Hacks
" Rob Reiner
– "The Bear
" Connor Storrie
– "Saturday Night Live
" Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka: Leslie Bibb
– "Hacks
" Cherry Jones
– "Hacks
" Laurie Metcalf
– "Hacks
" Kaitlin Olson
– "Hacks
" Lauren Weedman
– "Hacks
" Betty Gilpin
– "Wdowia zatoka
" Jamie Lee Curtis
– "The Bear
"
Zobacz zwiastun serialu "The Pitt"
W ubiegłym roku serial "The Pitt
" zdobył pięć nagród Emmy: dla najlepszego serialu dramatycznego i za najlepszy dobór obsady serialu dramatycznego oraz dla aktorów. Ze statuetkami wyszli Noah Wyle
(najlepszy aktor w serialu dramatycznym), Katherine LaNasa
(najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym) i Shawn Hatosy
(najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor). Poniżej przypominamy zwiastun drugiego sezonu: