Emmy 2026. Tych gwiazd zabrakło w segmencie In Memoriam. Wśród nich Chuck Norris i Nicholas Brendon

Tegoroczny segment In Memoriam podczas gali Emmy uhonorował gwiazdy telewizji, które zmarły w ciągu ostatniego roku. Nie zabrakło jednak także znaczących pominięć. Wśród osób, których nie uwzględniono, znaleźli się między innymi Chuck Norris i Nicholas Brendon.
Kogo nie uwzględnili organizatorzy?
Fot. Mario Anzuoni/Forum
Najbardziej rzuca się w oczy brak Norrisa
, który zmarł w marcu w wieku 86 lat. Aktor był gwiazdą serialu "Strażnik Teksasu
", emitowanego w latach 1993-2001. Produkcja doczekała się aż 196 odcinków i na stałe zapisała się w popkulturze.
W segmencie In Memoriam nie znalazło się również miejsce dla Brendona
, znanego przede wszystkim z roli Xandera w "Buffy: Postrachu wampirów
". Aktor zmarł w marcu w wieku 54 lat. Jego pominięcie jest tym bardziej zauważalne, że w materiale uwzględniono Anthony’ego Heada
, który również występował w "Buffy
".
Kolejną osobą, której zabrakło we wspomnieniu, była Daveigh Chase
. Aktorka, znana między innymi z "Trzy na jednego
" zmarła w czerwcu w wieku 35 lat. Na ekranie nie pojawił się także Patrick Muldoon
, kojarzony z rolą Austina Reeda w "Dniach naszego życia". Aktor zmarł w kwietniu, mając 57 lat.
Lista pominiętych obejmuje również znanych aktorów głosowych Petera Cullena
i Toma Kane’a
. Cullen
użyczał głosu między innymi Optimusowi Prime’owi
w serii "Transformers
", a Kane
był znany z pracy przy produkcjach z uniwersum "Gwiezdnych wojen
".
Więcej na temat segmentu przeczytacie tutaj
, natomiast obejrzycie go poniżej: