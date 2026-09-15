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Emmy 2026. Tych gwiazd zabrakło w segmencie In Memoriam. Wśród nich Chuck Norris i Nicholas Brendon

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emmy+2026%3A+Chuck+Norris+i+Nicholas+Brendon+w%C5%9Br%C3%B3d+pomini%C4%99tych+w+segmencie+%22In+Memoriam%22-168604
Emmy 2026. Tych gwiazd zabrakło w segmencie In Memoriam. Wśród nich Chuck Norris i Nicholas Brendon
Tegoroczny segment In Memoriam podczas gali Emmy uhonorował gwiazdy telewizji, które zmarły w ciągu ostatniego roku. Nie zabrakło jednak także znaczących pominięć. Wśród osób, których nie uwzględniono, znaleźli się między innymi Chuck Norris i Nicholas Brendon.

Kogo nie uwzględnili organizatorzy?




Fot. Mario Anzuoni/Forum

Najbardziej rzuca się w oczy brak Norrisa, który zmarł w marcu w wieku 86 lat. Aktor był gwiazdą serialu "Strażnik Teksasu", emitowanego w latach 1993-2001. Produkcja doczekała się aż 196 odcinków i na stałe zapisała się w popkulturze.

W segmencie In Memoriam nie znalazło się również miejsce dla Brendona, znanego przede wszystkim z roli Xandera w "Buffy: Postrachu wampirów". Aktor zmarł w marcu w wieku 54 lat. Jego pominięcie jest tym bardziej zauważalne, że w materiale uwzględniono Anthony’ego Heada, który również występował w "Buffy".

Kolejną osobą, której zabrakło we wspomnieniu, była Daveigh Chase. Aktorka, znana między innymi z "Trzy na jednego" zmarła w czerwcu w wieku 35 lat. Na ekranie nie pojawił się także Patrick Muldoon, kojarzony z rolą Austina Reeda w "Dniach naszego życia". Aktor zmarł w kwietniu, mając 57 lat.

Lista pominiętych obejmuje również znanych aktorów głosowych Petera Cullena i Toma Kane’a. Cullen użyczał głosu między innymi Optimusowi Prime’owi w serii "Transformers", a Kane był znany z pracy przy produkcjach z uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Więcej na temat segmentu przeczytacie tutaj, natomiast obejrzycie go poniżej:

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