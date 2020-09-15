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Emmy 2026: Gwiazdy na czerwonym dywanie

Getty Images / autor: /
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Emmy 2026: Gwiazdy na czerwonym dywanie
źródło: Getty Images
autor: Rich Polk
W nocy polskiego czasu odbyła się 78. ceremonia przyznania Emmy, czyli nagród Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej. Wielkim zwycięzcą gali był nagrodzony czternastoma statuetkami serial "Wdowia zatoka"; doceniono także "The Pitt" i "Chętnych na seks" (wyniki możecie sprawdzić TUTAJ). Wśród gości imprezy nie zabrakło największych gwiazd.

Gwiazdy na 78. gali rozdania nagród Emmy


Na czerwonym dywanie tegorocznej gali Emmy gościli m.in. nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu Zendaya, której towarzyszył Tom Holland, nagrodzeni za swoje role w serialach dramatycznych Noah Wyle ("The Pitt") i Rhea Seehorn ("Jedyna") czy Chase Infiniti (nominowana za rolę w "Testamentach") i Ayo Edebiri (nominowana za "The Bear"). Zobaczcie, kto jeszcze gościł na imprezie: 

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Vince Gilligan i Rhea Seehorn ze statuetkami za serial "Jedyna" (najlepszy scenariusz i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym)
Noah Wyle, najlepszy aktor w serialu dramatycznym, nagrodzony za "The Pitt"
GettyImages-2295334566 (1).jpg Getty Images © Randy Shropshire
Jean Smart, najlepsza aktorka w serialu komediowym, nagrodzona za "Hacks"
Hiro Murai i Katie Dippold (statuetki w kategorii najlepsza reżyseria serialu komediowego) oraz Matthew Rhys (najlepszy aktor w serialu komediowym)
GettyImages-2294874502.jpg Getty Images © Alberto Rodriguez
Jason Bateman oraz Linda Cardellini i David Harbour, czyli najlepsi aktorzy drugoplanowi (nagrodzeni za role w "Chętnych na seks")
GettyImages-2295316288.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Zendaya (nominowana za rolę w "Euforii)
GettyImages-2295300361.jpg Getty Images © John Shearer
Colman Domingo (nominowany za rolę w "Czterech porach roku")
Chase Infiniti (nominowana za rolę w "Testamentach")
GettyImages-2295313348.jpg Getty Images © Randy Shropshire
Elle Fanning (nominowana za rolę w "Margo jest spłukana")
GettyImages-2294881571.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez
Michelle Pfeiffer (nominowana za rolę w "Margo jest spłukana") i David E. Kelley
GettyImages-2294845327.jpg Getty Images © Michael Buckner
Nick Offerman (nominowany za rolę w "Śmierci od pioruna")
GettyImages-2295337511.jpg Getty Images © Monica Schipper
Harrison Ford (nominowany za rolę w "Terapii bez trzymanki") z Calistą Flockhart
GettyImages-2295309206.jpg Getty Images © Monica Schipper
Ayo Edebiri (nominowana za rolę w "The Bear")
GettyImages-2295318404.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Selena Gomez


Zobacz zwiastun serialu "Wdowia zatoka"

Serial "Wdowia zatoka" zadebiutował na Apple TV w kwietniu tego roku. Zdobył aż 14 statuetek, m.in. dla najlepszego serialu komediowego i najlepszego aktora w serialu komediowym (Matthew Rhys). Przypominamy zwiastun:


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