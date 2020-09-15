Emmy 2026: Gwiazdy na czerwonym dywanie

W nocy polskiego czasu odbyła się 78. ceremonia przyznania Emmy, czyli nagród Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej. Wielkim zwycięzcą gali był nagrodzony czternastoma statuetkami serial "Wdowia zatoka"; doceniono także "The Pitt" i "Chętnych na seks" (wyniki możecie sprawdzić TUTAJ). Wśród gości imprezy nie zabrakło największych gwiazd.
Gwiazdy na 78. gali rozdania nagród Emmy
Na czerwonym dywanie tegorocznej gali Emmy gościli m.in. nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu Zendaya
, której towarzyszył Tom Holland
, nagrodzeni za swoje role w serialach dramatycznych Noah Wyle
("The Pitt
") i Rhea Seehorn
("Jedyna
") czy Chase Infiniti
(nominowana za rolę w "Testamentach
") i Ayo Edebiri
(nominowana za "The Bear"). Zobaczcie, kto jeszcze gościł na imprezie:
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Vince Gilligan i Rhea Seehorn ze statuetkami za serial "Jedyna" (najlepszy scenariusz i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym)
Noah Wyle, najlepszy aktor w serialu dramatycznym, nagrodzony za "The Pitt"
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Jean Smart, najlepsza aktorka w serialu komediowym, nagrodzona za "Hacks"
Hiro Murai i Katie Dippold (statuetki w kategorii najlepsza reżyseria serialu komediowego) oraz Matthew Rhys (najlepszy aktor w serialu komediowym)
Getty Images © Alberto Rodriguez Jason Bateman oraz Linda Cardellini i David Harbour, czyli najlepsi aktorzy drugoplanowi (nagrodzeni za role w "Chętnych na seks") Getty Images © Emma McIntyre
Zendaya (nominowana za rolę w "Euforii)
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Colman Domingo (nominowany za rolę w "Czterech porach roku")
Chase Infiniti (nominowana za rolę w "Testamentach")
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Elle Fanning (nominowana za rolę w "Margo jest spłukana")
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Michelle Pfeiffer (nominowana za rolę w "Margo jest spłukana") i David E. Kelley
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Nick Offerman (nominowany za rolę w "Śmierci od pioruna")
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Harrison Ford (nominowany za rolę w "Terapii bez trzymanki") z Calistą Flockhart
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Ayo Edebiri (nominowana za rolę w "The Bear")
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Selena Gomez
Zobacz zwiastun serialu "Wdowia zatoka"
Serial "Wdowia zatoka
" zadebiutował na Apple TV w kwietniu tego roku. Zdobył aż 14 statuetek, m.in. dla najlepszego serialu komediowego i najlepszego aktora w serialu komediowym (Matthew Rhys
). Przypominamy zwiastun: