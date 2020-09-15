Emmy 2026: Gwiazdy na czerwonym dywanie

Gwiazdy na 78. gali rozdania nagród Emmy

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Vince Gilligan i Rhea Seehorn ze statuetkami za serial "Jedyna" (najlepszy scenariusz i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym)

Noah Wyle, najlepszy aktor w serialu dramatycznym, nagrodzony za "The Pitt"

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Jean Smart, najlepsza aktorka w serialu komediowym, nagrodzona za "Hacks"

Hiro Murai i Katie Dippold (statuetki w kategorii najlepsza reżyseria serialu komediowego) oraz Matthew Rhys (najlepszy aktor w serialu komediowym)

Getty Images © Alberto Rodriguez