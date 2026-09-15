Emmy 2026: "Wdowia zatoka" triumfuje. Matthew Rhys z historycznym wyczynem

78. ceremonia rozdania nagród Emmy przeszła do historii. Największym zwycięzcą tegorocznego rozdania okazała się "Wdowia zatoka". Serial Apple TV zdobył łącznie 14 statuetek, ustanawiając rekord liczby nagród zdobytych przez komedię w jednym roku. "The Pitt" po raz drugi z rzędu został uznany za najlepszy serial dramatyczny, a "Chętni na seks" zwyciężył w kategorii miniserialu lub antologii.
"Wdowia zatoka
" zdobyła osiem statuetek już podczas pierwszej części rozdania sprzed kilku dni. Podczas głównej ceremonii dołożył kolejne sześć, w tym najważniejszą nagrodę dla najlepszego serialu komediowego. Matthew Rhys
otrzymał Emmy
dla najlepszego aktora w komedii, a Stephen Root
został nagrodzony w kategorii aktora drugoplanowego.
"The Pitt
" zdobyło łącznie sześć nagród i ponownie triumfowała w najważniejszej kategorii dramatycznej. Noah Wyle
został najlepszym aktorem w serialu dramatycznym (właśnie za "The Pitt
"), a Tom Pelphrey
otrzymał statuetkę za rolę drugoplanową w "Grupie zadaniowej
".
Miniserial "Chętnie na seks
" zakończył rozdanie z siedmioma statuetkami. Produkcja HBO Max pokonała między innymi drugi sezon "Awantury
", który z 16 nominacjami należało do najczęściej wyróżnianych tytułów tego roku.
Matthew Rhys przeszedł do historii
Jednym z najważniejszych momentów wieczoru był wyczyn Matthew Rhysa
. Aktor zdobył w tym samym roku dwie statuetki za role pierwszoplanowe – za "Wdowią zatokę
" w kategorii komediowej oraz za "Bestię we mnie
" w kategorii miniseriali lub antologie. Jest pierwszym aktorem w historii Emmy, któremu udało się wygrać dwie główne kategorie aktorskie w jednym roku.
W 2018 roku zdobył nagrodę za występ w serialu dramatycznym ("Zawód: Amerykanin
"), więc ogólnie ma już po statuetce w każdej kategorii.
Historyczną noc miała również Jean Smart
. Aktorka po raz piąty została nagrodzona za rolę w "Hacks
" (więc zdobyła statuetkę za każdy sezon). To jej ósme Emmy
w karierze, dzięki czemu zrównała się z rekordem liczby tych nagród zdobytych przez jedną aktorkę.
Po raz pierwszy po Emmy
sięgnęła Rhea Seehorn
. Gwiazda "Jedynej
" została najlepszą aktorką w serialu dramatycznym, pokonując między innymi Zendayę
("Euforia
") i Keri Russell
("Dyplomatka
"). "Jedyna
" zdobyła łącznie sześć statuetek w tym roku.
Nie zabrakło zaskoczeń
Jedną z największych niespodzianek było zwycięstwo Stephena Roota
w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego w komedii. Pokonał między innymi Harrisona Forda
, który był jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w tej kategorii. Zaskoczeniem okazała się również nagroda dla Allison Janney
za rolę drugoplanową w "Dyplomatce
". Wcześniej za faworytkę uchodziła między innymi Katherine LaNasa
z "The Pitt
".
Mike Blake/Forum
Emmy 2026 - podsumowanie najlepszych seriali i aktorów Najlepszy serial komediowy
: "Wdowia zatoka
" Najlepszy serial dramatyczny:
"The Pitt
" Najlepszy miniserial lub antologia:
"Chętni na seks
" Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart
, "Hacks
" Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Rhea Seehorn
, "Jedyna
" Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym: Sally Field
, "Niezwykle szlachetne stworzenia
" Najlepszy aktor w serialu komediowym: Matthew Rhys
, "Wdowia zatoka
" Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Noah Wyle
, "The Pitt
" Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym: Matthew Rhys
, "Bestia we mnie
" Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Kate O'Flynn
, "Wdowia zatoka
" Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Allison Janney
, "Dyplomatka
" Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
: Stephen Root
, "Wdowia zatoka
" Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
: Tom Pelphrey
, "Grupa zadaniowa
"