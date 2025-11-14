Newsy EnergaCAMERIMAGE 2025: Robbie Ryan z nagrodą Visionary in Cinematography THR
news

EnergaCAMERIMAGE 2025: Robbie Ryan z nagrodą Visionary in Cinematography THR

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/EnergaCAMERIMAGE+2025%3A+Robbie+Ryan+z+nagrod%C4%85+Visionary+in+Cinematography+THR-163930
EnergaCAMERIMAGE 2025: Robbie Ryan z nagrodą Visionary in Cinematography THR
źródło: materialy promocyjne
Robbie Ryan BSC ISC zostanie pierwszym w historii laureatem prestiżowej Nagrody The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award 2025, nowo ustanowionej przez The Hollywood Reporter i wręczanej podczas tegorocznego festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Ryan jest wybitnym autorem zdjęć filmowych, cenionym za umiejętność tworzenia sugestywnych, emocjonalnych obrazów, które łączą naturalizm z wyrafinowaną sztuką wizualną. Jego styl wyróżnia się autentycznością, intuicyjnym podejściem do światła oraz wyjątkową zdolnością uchwycenia ludzkich emocji.


Robbie Ryan należy do grona najbardziej uznanych operatorów filmowych ostatnich lat. W jego dorobku znajdują się takie filmy jak: "American Honey" (reż. Andrea Arnold), "Tajemnica Filomeny" (reż. Stephen Frears), "Ja, Daniel Blake" (reż. Ken Loach), "Historia małżeńska" (reż. Noah Baumbach), "C’mon C’mon" (reż. Mike Mills), a także nagrodzony Nagrodą Publiczności EnergaCAMERIMAGE "Faworyta" (reż. Yorgos Lanthimos) oraz "Biedne istoty" (reż. Yorgos Lanthimos) – oba filmy przyniosły Ryanowi nominacje do Oscara i powszechne uznanie krytyków.

Robbie Ryan jest częstym gościem festiwalu EnergaCAMERIMAGE i uważany jest za jednego z jego najbliższych przyjaciół, regularnie prezentując swoje nowe projekty w Toruniu. Na przestrzeni lat był wielokrotnie wyróżniany na festiwalu: otrzymał Brążową Żabę za "Poor Things" w 2023 roku, Złotą Żabę i Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu za "C’mon C’mon" w 2021 roku, a także Brązową Żabę za najlepsze zdjęcia do "Wichrowych wzgórz" w 2011 roku. Zdobył również nagrodę za najlepsze zdjęcia do teledysku "Iron Sky" Paolo Nutiniego w reżyserii Daniela Wolfe’a.

Wręczenie Nagrody The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award 2025 Robbie’emu Ryanowi stanowi hołd dla jego wybitnego wkładu w rozwój sztuki operatorskiej oraz trwałego wpływu na współczesne kino. 

Uroczystość odbędzie się 15 listopada 2025 roku, podczas ceremonii otwarcia festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu.

Powiązane artykuły Robbie Ryan

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie tylko Barbie. Labubu też podbije ekrany

7 komentarzy
Filmy

Wiemy, kto stanie za kamerą nowego "Star Treka"

5 komentarzy
Filmy

"Obecność 4" już wkrótce w streamingu. Znamy datę

7 komentarzy
Gry

"Call of Duty: Black Ops 7" już dostępne!

VOD Filmy

"Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł

2 komentarze
Filmy

Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?

1 komentarz
Filmy

Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony

10 komentarzy