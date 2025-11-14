EnergaCAMERIMAGE 2025: Robbie Ryan z nagrodą Visionary in Cinematography THR

Robbie Ryan BSC ISC zostanie pierwszym w historii laureatem prestiżowej Nagrody The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award 2025, nowo ustanowionej przez The Hollywood Reporter i wręczanej podczas tegorocznego festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Ryan jest wybitnym autorem zdjęć filmowych, cenionym za umiejętność tworzenia sugestywnych, emocjonalnych obrazów, które łączą naturalizm z wyrafinowaną sztuką wizualną. Jego styl wyróżnia się autentycznością, intuicyjnym podejściem do światła oraz wyjątkową zdolnością uchwycenia ludzkich emocji.
Robbie Ryan
należy do grona najbardziej uznanych operatorów filmowych ostatnich lat. W jego dorobku znajdują się takie filmy jak: "American Honey
" (reż. Andrea Arnold
), "Tajemnica Filomeny
" (reż. Stephen Frears
), "Ja, Daniel Blake
" (reż. Ken Loach
), "Historia małżeńska
" (reż. Noah Baumbach
), "C’mon C’mon
" (reż. Mike Mills
), a także nagrodzony Nagrodą Publiczności EnergaCAMERIMAGE "Faworyta
" (reż. Yorgos Lanthimos
) oraz "Biedne istoty
" (reż. Yorgos Lanthimos
) – oba filmy przyniosły Ryanowi nominacje do Oscara i powszechne uznanie krytyków. Robbie Ryan
jest częstym gościem festiwalu EnergaCAMERIMAGE i uważany jest za jednego z jego najbliższych przyjaciół, regularnie prezentując swoje nowe projekty w Toruniu. Na przestrzeni lat był wielokrotnie wyróżniany na festiwalu: otrzymał Brążową Żabę za "Poor Things
" w 2023 roku, Złotą Żabę i Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu za "C’mon C’mon
" w 2021 roku, a także Brązową Żabę za najlepsze zdjęcia do "Wichrowych wzgórz
" w 2011 roku. Zdobył również nagrodę za najlepsze zdjęcia do teledysku "Iron Sky" Paolo Nutiniego w reżyserii Daniela Wolfe’a.
Wręczenie Nagrody The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award 2025 Robbie’emu Ryanowi stanowi hołd dla jego wybitnego wkładu w rozwój sztuki operatorskiej oraz trwałego wpływu na współczesne kino.
Uroczystość odbędzie się 15 listopada 2025 roku, podczas ceremonii otwarcia festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu.