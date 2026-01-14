Epicka noc z "Władcą Pierścieni" – premierowo specjalne materiały od Petera Jacksona i dedykowane wlepki dla każdego widza

Od premiery "Drużyny Pierścienia
" minęło ćwierć wieku, a opowieść o Śródziemiu wciąż zachwyca kolejne pokolenia widzów. Teraz "Władca Pierścieni" powraca na wielki ekran w wyjątkowej formie – pełnej i ostatecznej, pozwalającej przeżyć trylogię dokładnie tak, jak reżyser Peter Jackson
ją sobie wymarzył. Już 23 stycznia 2026
Multikino zaprasza widzów na Maraton Władcy Pierścieni
– wydarzenie, które daje całkowite zanurzenie w Śródziemiu i pozwala poczuć każdy niuans historii w jej najpełniejszej, emocjonalnej formie, dodatkowo zapowiedzi filmów od samego Petera Jacksona.
Maraton to coś więcej niż zwykły seans. To kompletna podróż przez świat Śródziemia
, możliwość obejrzenia całej opowieści od Drużyny Pierścienia po Powrót Króla i poczucie, że jesteś częścią epickiego uniwersum. Można je przeżyć w towarzystwie przyjaciół, dzieląc wspólne emocje i rozmowy podczas przerw, ale równie dobrze solo, w pełnym skupieniu i własnym tempie odkrywając każdy detal trylogii
.
Każdy film zostanie poprzedzony specjalnym materiałem przygotowanym przez Petera Jacksona
z okazji 25. rocznicy premiery. To unikalna okazją, aby zajrzeć za kulisy powstawania trylogii oczami samego reżysera. Dodatkowo każdy widz otrzyma dedykowaną, specjalną wlepkę
, która będzie pamiątką z tej epickiej nocy. Wersje reżyserskie
, prezentowane podczas maratonu, zapewniają maksymalną intensywność emocji i pełnię filmowego doświadczenia, dzięki której każda scena nabiera dodatkowej głębi i znaczenia.
W repertuarze maratonu – wersje reżyserskie:
· Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
(2001) – 228 min + materiał dodatkowy 11 min
· Władca Pierścieni: Dwie Wieże
(2002) – 235 min + materiał dodatkowy 7 min
· Władca Pierścieni: Powrót Króla
(2003) – 263 min + materiał dodatkowy 13:45 min
Filmy zostaną zaprezentowane w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami, a materiały dodatkowe w oryginalnej wersji językowej
Start wydarzenia: godz. 22:00.
Maraton Władcy Pierścieni już 23 stycznia w 26 wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.
Bilety i informacje organizacyjne: bilety dostępne w przedsprzedaży w kinach Multikino oraz online na tutaj
