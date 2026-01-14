Newsy Filmy Epicka noc z "Władcą Pierścieni" – premierowo specjalne materiały od Petera Jacksona i dedykowane wlepki dla każdego widza
Od premiery "Drużyny Pierścienia" minęło ćwierć wieku, a opowieść o Śródziemiu wciąż zachwyca kolejne pokolenia widzów. Teraz "Władca Pierścieni" powraca na wielki ekran w wyjątkowej formie – pełnej i ostatecznej, pozwalającej przeżyć trylogię dokładnie tak, jak reżyser Peter Jackson ją sobie wymarzył.

Już 23 stycznia 2026 Multikino zaprasza widzów na Maraton Władcy Pierścieni – wydarzenie, które daje całkowite zanurzenie w Śródziemiu i pozwala poczuć każdy niuans historii w jej najpełniejszej, emocjonalnej formie, dodatkowo zapowiedzi filmów od samego Petera Jacksona.

Maraton to coś więcej niż zwykły seans. To kompletna podróż przez świat Śródziemia, możliwość obejrzenia całej opowieści od Drużyny Pierścienia po Powrót Króla i poczucie, że jesteś częścią epickiego uniwersum. Można je przeżyć w towarzystwie przyjaciół, dzieląc wspólne emocje i rozmowy podczas przerw, ale równie dobrze solo, w pełnym skupieniu i własnym tempie odkrywając każdy detal trylogii.

Każdy film zostanie poprzedzony specjalnym materiałem przygotowanym przez Petera Jacksona z okazji 25. rocznicy premiery. To unikalna okazją, aby zajrzeć za kulisy powstawania trylogii oczami samego reżysera. Dodatkowo każdy widz otrzyma dedykowaną, specjalną wlepkę, która będzie pamiątką z tej epickiej nocy.

Wersje reżyserskie, prezentowane podczas maratonu, zapewniają maksymalną intensywność emocji i pełnię filmowego doświadczenia, dzięki której każda scena nabiera dodatkowej głębi i znaczenia.

W repertuarze maratonu – wersje reżyserskie:

· Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001) – 228 min  + materiał dodatkowy 11 min
· Władca Pierścieni: Dwie Wieże (2002) – 235 min + materiał dodatkowy 7 min
· Władca Pierścieni: Powrót Króla (2003) – 263 min + materiał dodatkowy 13:45 min

Filmy zostaną zaprezentowane w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami, a materiały dodatkowe w oryginalnej wersji językowej 

Start wydarzenia: godz. 22:00.

Maraton Władcy Pierścieni już 23 stycznia w 26 wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.

Bilety i informacje organizacyjne: bilety dostępne w przedsprzedaży w kinach Multikino oraz online na tutaj
