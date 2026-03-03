Ujawniono przyczynę śmierci Erica Dane'a

Ustalono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Z aktu zgonu cytowanego przez amerykańskie media wynika, że aktor znany z seriali "Chirurdzy" i "Euforia" zmarł na skutek niewydolności oddechowej. Jako chorobę podstawową wskazano stwardnienie zanikowe boczne (ALS). TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Walka Dane'a z chorobą
Getty Images © Frazer Harrison
Rodzina artysty informowała, że aktor ostatnie dni spędził w otoczeniu najbliższych - żony, aktorki Rebeki Gayheart
, oraz córek Billie i Georgii. W oświadczeniu podkreślono, że były one centrum jego świata. Po śmierci Dane'a
na Netfliksie pojawił się wywiad z aktorem, w którym zwraca się on bezpośrednio do swoich dzieci.
Przypomnijmy, że Dane
ujawnił swoją walkę z ALS w kwietniu 2025 roku. Jak mówił, pierwsze objawy pojawiły się około półtora roku wcześniej. W trakcie walki angażował się w działania na rzecz zwiększania świadomości i wsparcia badań nad ALS. Choroba prowadzi do uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego.
Aktor zdobył popularność rolą doktora Marka Sloana w "Chirurgach
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "X-Men: Ostatni bastion
", "Marley i ja
", "Walentynki
", "Burleska
" czy seriale "The Fixer
", "Ostatni okręt
" i "Wireless
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Bad Boys: Ride or Die
". Dane
zmarł 19 lutego w wieku 53 lat.
