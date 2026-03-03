Newsy Filmy Inne Ujawniono przyczynę śmierci Erica Dane'a
Ustalono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Z aktu zgonu cytowanego przez amerykańskie media wynika, że aktor znany z seriali "Chirurdzy" i "Euforia" zmarł na skutek niewydolności oddechowej. Jako chorobę podstawową wskazano stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Walka Dane'a z chorobą



GettyImages-2220841218.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Rodzina artysty informowała, że aktor ostatnie dni spędził w otoczeniu najbliższych - żony, aktorki Rebeki Gayheart, oraz córek Billie i Georgii. W oświadczeniu podkreślono, że były one centrum jego świata. Po śmierci Dane'a na Netfliksie pojawił się wywiad z aktorem, w którym zwraca się on bezpośrednio do swoich dzieci.

Przypomnijmy, że Dane ujawnił swoją walkę z ALS w kwietniu 2025 roku. Jak mówił, pierwsze objawy pojawiły się około półtora roku wcześniej. W trakcie walki angażował się w działania na rzecz zwiększania świadomości i wsparcia badań nad ALS. Choroba prowadzi do uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego.

Aktor zdobył popularność rolą doktora Marka Sloana w "Chirurgach". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" czy seriale "The Fixer", "Ostatni okręt" i "Wireless". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Bad Boys: Ride or Die".

Dane zmarł 19 lutego w wieku 53 lat. 

"Euforia" - zwiastun 3. sezonu



