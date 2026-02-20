Eric Dane nie żyje. Aktor znany z seriali "Chirurdzy" i "Euforia" miał 53 lata

Mamy smutną wiadomość dla fanów serialu "Chirurdzy". Jedna z jego dawnych gwiazd, Eric Dane, nie żyje. Aktor zmarł w czwartek po walce z chorobą Lou Gehriga. Miał 53 lata.
McSteamy z "Chirurgów". Skąd znamy aktora? Eric Dane
urodził się w San Francisco. Jako nastolatek był aktywnym sportowcem. Należał do drużyny piłki wodnej. Jednak już wtedy interesował się aktorstwem i ostatecznie to wybrał jako swoją karierę.
Przed kamerą zaczął pojawiać się na początku lat 90. w epizodach serialowych. Pierwszą ważniejszą rolą był Jason Dean w serialu "Czarodziejki"
. Przełomem w jego karierze stał się dr Mark Sloan z serialu "Chirurdzy"
. Pierwotnie miał to być występ gościnny. Jednak widzowie z miejsca pokochali tę postać, więc została na dłużej. Mark Sloan przez fanki nazywany był "McSteamy". Dane
zrezygnował z roli w ósmym sezonie.
W ostatnich latach największą jego rolą był Cal Jacobs z "Euforii"
. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska"
czy seriale "The Fixer", "Ostatni okręt" i "Wireless"
. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Bad Boys: Ride or Die", "Ostrym zakręcie"
i serialu "Kaboul"
. Eric Dane
w kwietniu ubiegłego roku ogłosił publicznie, że zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę stwardnienie zanikowe boczne. W Stanach Zjednoczonych znana jest też pod nazwą choroby Lou Gehriga – od nazwiska słynnego baseballisty, który zmarł na nią w 1941 roku. Prowadzi ona do uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego.
Aktor zmarł w czwartek. W oficjalnym komunikacie czytamy, że otoczony był przez rodzinę i przyjaciół.
