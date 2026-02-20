Newsy Seriale Inne Eric Dane nie żyje. Aktor znany z seriali "Chirurdzy" i "Euforia" miał 53 lata
Seriale / Inne

Eric Dane nie żyje. Aktor znany z seriali "Chirurdzy" i "Euforia" miał 53 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
Eric Dane nie żyje. Aktor znany z seriali &quot;Chirurdzy&quot; i &quot;Euforia&quot; miał 53 lata
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Mamy smutną wiadomość dla fanów serialu "Chirurdzy". Jedna z jego dawnych gwiazd, Eric Dane, nie żyje. Aktor zmarł w czwartek po walce z chorobą Lou Gehriga. Miał 53 lata.

McSteamy z "Chirurgów". Skąd znamy aktora?



Eric Dane urodził się w San Francisco. Jako nastolatek był aktywnym sportowcem. Należał do drużyny piłki wodnej. Jednak już wtedy interesował się aktorstwem i ostatecznie to wybrał jako swoją karierę.

Przed kamerą zaczął pojawiać się na początku lat 90. w epizodach serialowych. Pierwszą ważniejszą rolą był Jason Dean w serialu "Czarodziejki". Przełomem w jego karierze stał się dr Mark Sloan z serialu "Chirurdzy". Pierwotnie miał to być występ gościnny. Jednak widzowie z miejsca pokochali tę postać, więc została na dłużej. Mark Sloan przez fanki nazywany był "McSteamy". Dane zrezygnował z roli w ósmym sezonie.


W ostatnich latach największą jego rolą był Cal Jacobs z "Euforii". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" czy seriale "The Fixer", "Ostatni okręt" i "Wireless". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Bad Boys: Ride or Die", "Ostrym zakręcie" i serialu "Kaboul".

Eric Dane w kwietniu ubiegłego roku ogłosił publicznie, że zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę stwardnienie zanikowe boczne. W Stanach Zjednoczonych znana jest też pod nazwą choroby Lou Gehriga – od nazwiska słynnego baseballisty, który zmarł na nią w 1941 roku. Prowadzi ona do uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego.

Aktor zmarł w czwartek. W oficjalnym komunikacie czytamy, że otoczony był przez rodzinę i przyjaciół.

Zwiastun serialu "Euforia"




