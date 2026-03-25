Eric Kripke o finale "The Boys": Wszyscy żyjemy w świecie Ojczyznosława"

źródło: materialy promocyjne
Już w kwietniu na Prime Video trafi długo wyczekiwany finałowy sezon "The Boys", w którym Billy Rzeźnik ostatecznie zmierzy się z Ojczyznosławem. Showrunner Eric Kripke zapowiedział, że choć produkcja nie dostała budżetu pozwalającego na realizację widowiskowych, monumentalnych scen akcji, nie zabraknie emocjonujących momentów.

Kripke już wcześniej zapowiedział, że w finałowym sezonie "The Boys" planuje prawdziwą masakrę (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). W jednym z najnowszych wywiadów potwierdził swoje wcześniejsze obietnice. 

To po prostu totalnie odmieniony świat. To świat Ojczyznosława i, niestety, wszyscy w nim żyjemy –  powiedział. 

Zdradził też kilka szczegółów fabuły:

Gwiezdna stawia desperacki opór, ale Chłopaki się rozproszyły. Francuz i Cycuś Glancuś zostali schwytani. Dużo rozmawialiśmy o francuskim ruchu oporu i ucieczkach z obozów jenieckich. Pracując nad tym sezonem, naprawdę wykonaliśmy w tym kierunku kawał roboty. To znaczy, nie będzie tu monumentalnych scen bitewnych, bo wciąż nie mamy budżetu na miarę "Gry o tron", ale będzie naprawdę dużo bezpośrednich konfrontacji, wielu bohaterów, których konfrontacje chcielibyście zobaczyć, zetrze się ze sobą. Mam nadzieję, że będzie to katarktyczne i emocjonalnie satysfakcjonujące, ale jestem trochę przerażony.

Zobacz zwiastun piątego sezonu "The Boys"


Przedsmak tego, co czeka was w piątym sezonie "The Boys" możecie zobaczyć w jednym z udostępnionych przez Prime Video zwiastunów. Uwaga, materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych.


Powiązane artykuły The Boys

The Boys  (2019)

 The Boys

Gen V  (2023)

 Gen V

Chłopaki przedstawiają: Czyste zło  (2022)

 Chłopaki przedstawiają: Czyste zło

Vought Rising  (2026)

 Vought Rising

Recenzja: "Harry Hole" na Netfliksie. Jo Nesbø wraca z genialnym detektywem

VOD Seriale

"Zawód: Amerykanin"? Nie. "Zawód: Koreańczyk"

Filmy

"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera tydzień po Dunesday

6 komentarzy

Mastercard OFF CAMERA: Pierwsze filmy w polskim konkursie

1 komentarz
VOD Inne Seriale

Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu

30 komentarzy
Filmy

Twórca "Nice Guys" szykuje film "napędzany testosteronem"

Filmy Multimedia

Zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord! I wciąż rośnie

8 komentarzy