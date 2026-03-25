Eric Kripke o finale "The Boys": Wszyscy żyjemy w świecie Ojczyznosława"

Już w kwietniu na Prime Video trafi długo wyczekiwany finałowy sezon "The Boys", w którym Billy Rzeźnik ostatecznie zmierzy się z Ojczyznosławem. Showrunner Eric Kripke zapowiedział, że choć produkcja nie dostała budżetu pozwalającego na realizację widowiskowych, monumentalnych scen akcji, nie zabraknie emocjonujących momentów.
Eric Kripke o finale "The Boys"
Kripke już wcześniej zapowiedział, że w finałowym sezonie "The Boys
" planuje prawdziwą masakrę (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). W jednym z najnowszych wywiadów potwierdził swoje wcześniejsze obietnice.
To po prostu totalnie odmieniony świat. To świat Ojczyznosława i, niestety, wszyscy w nim żyjemy Getty Images © Mandadori Portfolio
– powiedział.
Zdradził też kilka szczegółów fabuły: Gwiezdna stawia desperacki opór, ale Chłopaki się rozproszyły. Francuz i Cycuś Glancuś zostali schwytani. Dużo rozmawialiśmy o francuskim ruchu oporu i ucieczkach z obozów jenieckich. Pracując nad tym sezonem, naprawdę wykonaliśmy w tym kierunku kawał roboty. To znaczy, nie będzie tu monumentalnych scen bitewnych, bo wciąż nie mamy budżetu na miarę "Gry o tron", ale będzie naprawdę dużo bezpośrednich konfrontacji, wielu bohaterów, których konfrontacje chcielibyście zobaczyć, zetrze się ze sobą. Mam nadzieję, że będzie to katarktyczne i emocjonalnie satysfakcjonujące, ale jestem trochę przerażony.
Przedsmak tego, co czeka was w piątym sezonie "The Boys
" możecie zobaczyć w jednym z udostępnionych przez Prime Video zwiastunów. Uwaga, materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych.