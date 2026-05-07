Twórca "The Boys" broni finałowego sezonu. "Oczekujecie bitwy w każdym odcinku?"

Do końca "The Boys" zostały już tylko dwa odcinki. Twórca serialu Eric Kripke odniósł się do krytyki fanów, którzy zarzucają piątemu i finałowemu sezonowi produkcji zbyt dużą liczbę tzw. "zapychaczy". 

Eric Kripke komentuje zarzuty fanów



W rozmowie z TV Guide Kripke stwierdził, że takie zarzuty wynikają z błędnego oczekiwania wobec serialu, który - jak podkreśla - wcale nie jest skonstruowany jako ciąg nieustannych scen akcji.

Nic z tego, co dzieje się w ostatnich odcinkach, nie będzie miało znaczenia, jeśli nie pogłębimy bohaterów. Widzę w internecie sporo niezadowolenia - mówiąc delikatnie. Oczekujecie wielkiej bitwy w każdym odcinku?

Kripke podkreślił, że scenarzyści nigdy nie traktowali odcinków jako fillerów, lecz jako okazję do rozwijania postaci:

Na żadnym etapie pisania nie uznaliśmy: "a co tam, robimy zapychacz". Mamy 15 bohaterów, a każdy zasługuje na pogłębienie i uczłowieczenie. (...) Czytam, że nic się nie dzieje. Że co? Dzieją się szalone, ważne rzeczy, tyle że nie polegają na tym, że ktoś do kogoś strzela. Jeśli tylko na tym wam zależy, to oglądacie niewłaściwy serial.

"The Boys" - zwiastun 5. sezonu



W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „ "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.


