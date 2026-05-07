Twórca "The Boys" broni finałowego sezonu. "Oczekujecie bitwy w każdym odcinku?"

Eric Kripke komentuje zarzuty fanów

W rozmowie z TV Guide Kripke stwierdził, że takie zarzuty wynikają z błędnego oczekiwania wobec serialu, który - jak podkreśla - wcale nie jest skonstruowany jako ciąg nieustannych scen akcji.W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „ "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.