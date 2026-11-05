Newsy Erste Amadeus Live. Tam, gdzie film ożywa. Wielkie widowisko z muzyką Mozarta na żywo wraca do Polski
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Erste Amadeus Live. Tam, gdzie film ożywa. Wielkie widowisko z muzyką Mozarta na żywo wraca do Polski

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Erste Amadeus Live. Tam, gdzie film ożywa. Wielkie widowisko z muzyką Mozarta na żywo wraca do Polski
Blisko setka artystów, orkiestra symfoniczna, chór, oscarowe kino i monumentalne brzmienie muzyki Mozarta. Po koncertach w Warszawie i Wrocławiu, widowisko Erste Amadeus Live będzie można znowu przeżyć w wielkich arenach w Krakowie, Trójmieście i Łodzi w styczniu 2027 roku. To spotkanie kilku sztuk, które zamienia seans filmowy w pełne emocji, wielowymiarowe doświadczenie.

Są historie, które nie tracą swojej siły z upływem czasu. I są takie, które za każdym razem odkrywa się na nowo, gdy zmienia się sposób ich opowiadania. Erste Amadeus Live należy do obu tych kategorii. Nagrodzony ośmioma Oscarami film Miloša Formana, opowiadający o geniuszu Wolfganga Amadeusza Mozarta i jego pełnej zazdrości relacji z Antonio Salierim, spotyka się z muzyką wykonywaną na żywo przez orkiestrę symfoniczną i chór. Obraz, dźwięk i emocje płyną tu jednym nurtem, a monumentalna przestrzeń koncertowej areny staje się częścią spektaklu.

Międzynarodowy fenomen. Historia, która podbija świat



"Amadeus Live" od lat gromadzi publiczność w renomowanych salach koncertowych na świecie. Międzynarodowa historia projektu rozpoczęła się w 2016 roku w londyńskiej Royal Albert Hall. Następnie widowisko odwiedziło m.in. Pragę i Wiedeń, a także Tokio, Toronto, Paryż i Seul. Do tej pory zaprezentowano je ponad 100 razy, za każdym razem przywracając filmowi Formana jego niezwykły muzyczny wymiar.

Teraz projekt otwiera kolejny rozdział swojej polskiej historii. Po wcześniejszych pokazach w Warszawie i Wrocławiu wraca w styczniu 2027 roku, by spotkać się z publicznością w trzech miastach i największych halach koncertowych. Tym razem wydarzenie będzie można przeżyć w TAURON Arenie Kraków, ERGO ARENIE w Gdańsku i Sopocie oraz Atlas Arenie w Łodzi.

To skala, która pozwala wybrzmieć muzyce Mozarta z pełną mocą, a zarazem tworzy wyjątkową przestrzeń do wspólnego przeżywania sztuki. "Erste Amadeus Live" łączy rangę międzynarodowej produkcji z energią wydarzenia na żywo - takiego, w którym publiczność nie tylko ogląda historię, lecz także odczuwa ją całym sobą.

Mozart w roli głównej. Orkiestra, chór i wielkie kino



Na ekranie pojawia się "Amadeusz" Miloša Formana: jeden z najważniejszych filmów w historii kina, uhonorowany ośmioma Oscarami; w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. Na scenie muzyka zyskuje własną przestrzeń i siłę: wykonują ją Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz Chór Polskiego Radia – Lusławice pod batutą cenionego holenderskiego dyrygenta Ernsta van Tiela.

Nie jest to koncert, któremu towarzyszy film, ani filmowy seans z rozbudowanym akompaniamentem. Obraz i muzyka zostały połączone w precyzyjnie zsynchronizowaną całość. Partytura Mozarta nie pozostaje na drugim planie – staje się pełnoprawną bohaterką opowieści, współtworzy jej dramaturgię, odsłania emocje postaci i pozwala inaczej odczytać ich ambicje, namiętności oraz konflikty.

Od figlarnych arii z "Wesela Figara" i "Czarodziejskiego fletu", przez dramatyczne fragmenty "Don Giovanniego", aż po przejmujące "Requiem d-moll" – muzyka prowadzi widzów przez całą gamę emocji. Potęga orkiestry, brzmienie chóru i fortepianu, siła obrazu oraz akustyka wielkiej hali składają się na doświadczenie, którego nie sposób odtworzyć w domowych warunkach.

Wielka historia i emocje, które najlepiej przeżywać razem



Fenomen "Erste Amadeus Live" wyrasta ze spotkania sztuk, które wzajemnie wzmacniają swoje oddziaływanie. Kino dostarcza obrazu, bohaterów i opowieści. Muzyka nadaje im rytm, głębię oraz emocjonalną intensywność. Żywe wykonanie sprawia, że każda fraza staje się wydarzeniem rozgrywającym się tu i teraz: w bezpośredniej relacji między artystami a publicznością.

Właśnie dlatego widowisko może poruszyć zarówno tych, którzy znają film Formana na pamięć, jak i osoby, które dopiero odkrywają historię Mozarta. Nie trzeba być melomanem ani znawcą kina, by dać się wciągnąć w tę opowieść. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć kultury w wielkiej skali i poczuć, jak intensywne emocje może wywołać wspólne przeżywanie sztuki.

W czasach, gdy filmy i muzykę mamy na wyciągnięcie ręki, "Erste Amadeus Live" przypomina, że nie wszystko da się sprowadzić do obrazu na ekranie czy dźwięku w słuchawkach. Niepowtarzalność wydarzenia rodzi się z obecności blisko setki artystów, potęgi muzyki wykonywanej na żywo, monumentalnego obrazu i energii setek czy tysięcy osób zgromadzonych w jednym miejscu. To właśnie ta synergia sprawia, że film ożywa – a jego historię przeżywa się na nowo.

"Erste Amadeus Live" to wielkie kino, Mozart na żywo i emocje, które najlepiej brzmią wtedy, gdy dzielimy je z innymi. Jedyne takie widowisko w Polsce.

Informacje o projekcie i bilety: www.timelessfilmfestival.pl oraz www.ebilet.pl.
Informacja sponsorowana

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