Erykah Badu z Washingtonem i L. Jacksonem w epickim "The Piano Lesson"

"Piano Lesson" – o czym opowie nowy film z Johnem Davidem Washingtonem?

Getty Images © Ron Jaffe

Erykah Badu – osiągnięcia aktorskie

Będzie to adaptacja sztuki Augusta Wilsona, część jego opus magnum czyli liczącego 10 sztuk eposu "American Century Cycle",Jej akcja rozpoczyna się w Pittsburghu roku 1936, tuż po Wielkim Kryzysie. To epicka historia życia rodziny Charlesów, w której kluczowe okazuje się tytułowe, przekazywane z pokolenia na pokolenia pianino. Zdobi je rycina stworzona przez ich zniewolonego przodka.W obsadzie są również Ray Fisher Corey Hawkins . Współscenarzystą projektu ma być Virgil Williams (" Mudbound ").Poza licznymi hitami muzycznymi – w tym piosenką Erykah Badu może się też poszczycić kilkoma udanymi występami w filmach i serialach. Wcieliła się na przykład w Queen Mousette w, zagrała we Charlize Theron i m.ni. serialu. Ostatnio można ją było też zobaczyć w rewersie filmu, czyli, w którym bohaterka Taraji P. Henson zaczyna słyszeć myśli mężczyzn i w ten sposób zaczyna odnosić sukcesy jako agentka sportowców.