Eureka! Poznajcie top 10 animowanych naukowców

W kinach można już oglądać nowy film Pixara pt. "Hopnięci". To historia naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt. Główna bohaterka, Malwina, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała. Imponujące, czyż nie? Czy wystarczy, aby Malwina znalazła się w gronie najsłynniejszych i najlepszych animowanych naukowców? Spójrzmy, do kogo by dołączyła.
Poniżej 10 wybranych typów najlepszych naukowców z animacji. Bierzemy pod uwagę zarówno ich umiejętności, to, jak są napisani, jak i osobistą sympatię.
Profesor Jonathan Frink to genialny, lecz niezdarny społecznie szalony naukowiec ze Springfield, znany z nieprzeciętnie wysokiego IQ, charakterystycznego seplenienia oraz okrzyków w rodzaju "HOYVIN-GLAVIN!". Jako wykładowca lokalnego uniwersytetu i członek Mensy, nieustannie konstruuje absurdalne wynalazki (jak latające motocykle czy domy na nogach), które zazwyczaj zamiast pomagać, pogarszają sytuację. Ciekawostka - jego wygląd i charakter są po części zainspirowane głównym bohaterem filmu "Zwariowany profesor
", a to dzięki Hankowi Azarii
, który przy kreowaniu postaci udał głos Jerry’ego Lewisa.
Genialny i opiekuńczy (a przy tym roztargniony) naukowiec z Townsville, który stał się ojcem oraz twórcą Atomówek. Jego najbardziej przełomowe odkrycie było jednak efektem szczęśliwego wypadku - podczas próby stworzenia idealnej dziewczynki z cukru, słodkości i różnych śliczności, do mikstury dostał się tajemniczy Związek X, który obdarzył jego córki supermocami. Atomusa zapamiętujemy nie tylko jako naukowca, lecz także jako czułego i oddanego rodzica, chętnego do pomocy swoim córkom.
Bez Jumby nie byłoby Stitcha
(a w zasadzie Eksperymentu 626) i jego genetycznych "kuzynów", tak że wiele mu zawdzięczamy. Czworoooki, fioletowy obcy łączący w sobie potężny intelekt z niezwykłą pasją do tworzenia destrukcyjnych form życia. Na początku postrzegany jest jako antagonista, ale z czasem okazuje się postacią, która ma serce po dobrej stronie (przynajmniej w oryginalnej animacji). Gdy zostaje porzucony na Ziemi, staje się integralną częścią ohana Lilo
. Od tego momentu wykorzystuje swój geniusz i niemal niedoścignioną wiedzę w słusznej sprawie.
Niezdarny "zły naukowiec", którego życiowym celem jest przejęcie władzy nad "Okręgiem Trzech Stanów". Jego obsesja na punkcie megalomańskich planów wynika z traumatycznego i absurdalnego dzieciństwa (podczas którego m.in. musiał zastępować ogrodowego krasnala), co opisuje w licznych monologach przed swoim nemezis, Pepe Panem Dziobakiem. Mimo konstruowania skomplikowanych maszyn z końcówką "-inator", jego wynalazki zazwyczaj ulegają samozniszczeniu, przy okazji nieświadomie usuwając ślady działań Fineasza i Ferba. Czy Dundersztyc jest jednak na wskroś zły? Niekoniecznie - ostatecznie okazuje się postacią, dla której szczęście córki Vanessy jest najważniejsze. Ciekawe, jak dogadałby się z profesorem Atomem.
Profesor Hubert J. Farnsworth to ponadstuletni naukowiec (sam twierdzi, że szalony), właściciel firmy kurierskiej Planet Express i daleki potomek (a zarazem przodek) głównego bohatera, Frya. Farnsworth balansuje między genialnym umysłem a starczą demencją, wykazując się mistrzostwem w każdej dziedzinie nauki. Mimo swojej nieprzewidywalności i zasypiania w najmniej odpowiednich momentach, pozostaje jednym z najwybitniejszych wynalazców na Ziemi, mającym na koncie m.in. stworzenie nowoczesnych robotów oraz badanie równoległych wszechświatów. A przy tym posłużył jako wzór popularnego internetowego mema, choć nie wiem, czy uznałby to za swój sukces. Donatello
to najbardziej uzdolniony technicznie członek grupy zmutowanych żółwi, którego naukowy geniusz okazuje się bardzo przydatny w walce z przestępczością Nowego Jorku. Jako mózg operacji, Donnie odpowiada za konstruowanie całego arsenału gadżetów, pojazdów oraz systemów komunikacji (oczywiście w kanałach, bo czemu nie?), stanowiąc niezbędne wsparcie dla jego braci. Donatello
preferuje rozwiązywanie konfliktów za pomocą nauki i logiki, choć kiedy wymaga sytuacja, po mistrzowsku posługuje się kijem bō. Przy tym jest po prostu bardzo sympatycznym bohaterem. Ostatnią jak dotąd wersję animowanego Donniego
mogliśmy oglądać w filmie "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos
" i powiązanym z nim serialem - największy sentyment pozostaje jednak do wersji z lat 80.
Genialna wynalazczyni (a przy tym córka innego naukowca), która już jako nastolatka skonstruowała radar do wykrywania Smoczych Kul (czy bez niej istniałby "Dragon Ball
"?). Na przestrzeni serialu jest niezbędnym wsparciem technicznym dla wojowników, naprawiając statki kosmiczne, konstruując wehikuł czasu w alternatywnej przyszłości czy tworząc specjalne kostiumy dla superbohaterów. Jako córka założyciela Capsule Corp, niebieskowłosa Bulma
łączy w sobie ogromny intelekt, odwagę w obliczu zagrożeń oraz silny charakter, który pozwala jej temperować nawet najpotężniejszych wojowników wszechświata.
Dexter to postać z pewnością doskonale znana millenialsom, którzy w młodości spędzali czas oglądając Cartoon Network. Genialny chłopiec w okularach, ukrywający w swoim pokoju ogromne, nowoczesne laboratorium, regularnie odwiedzane przez jego starszą (choć zdecydowanie mniej poważną) siostrę, Dee Dee. Młody naukowiec jest wyjątkowo ambitny i frustruje się faktem, że otoczenie nie dorównuje mu inteligencją. Sam jednak nie odnosi wyłącznie sukcesów - czasem przeszkadza mu własna nadmierna ekscytacja (no cóż, jest jednak dzieckiem). Dexter ma trudny do zidentyfikowania akcent, co jest wynikiem przekonania twórców, że każdy "prawdziwy" naukowiec musi brzmieć obco. Chłopak musi nieustannie rywalizować ze swoim nemezis, Mandarkiem - innym genialnym chłopcem o złowrogich zamiarach, którego jedyną słabością jest nieodwzajemniona miłość do Dee Dee.
Niech na podium będzie także naukowiec-antagonista. Syndrom - w młodości znany jako Buddy Pine - po brutalnym odrzuceniu przez swojego idola (czyli Pana Iniemamocnego) po latach przeobraża się w bezwzględnego złoczyńcę. Nie posiadając naturalnych supermocy, Syndrom wykorzystuje swój nieprzeciętny intelekt do zbudowania imperium technologicznego i arsenału opartego na robotyce oraz energii zerowej. Wśród jego dzieł jest robot Omnidroid, którego testował na emerytorowanych superbohaterach (w efekcie po prostu ich zabijając). Ostatecznie chciał zresztą sprawić, że herosi w ogóle nie będą już potrzebni. W swoim geniuszu nie przewidział jednego czynnika – mocy Jack-Jacka. Nikt nie chciałby poznać Syndroma, ale jako postać broni się świetnie i stanowi autentyczne zagrożenie dla tytułowej grupy.
Najpopularniejszy animowany naukowiec ostatniej dekady? Być może. Rick Sanchez
to nihilistyczny i nadużywający alkoholu geniusz, uważający się za najinteligentniejszą istotę we wszechświecie. Jako cyniczny egocentryk o niemal boskich możliwościach technologicznych, Rick
traktuje multiwersum w zasadzie jak swój plac zabaw, podróżując między wymiarami za pomocą pistoletu portalowego i kwestionując wszelkie normy moralne, religijne czy społeczne. Jest przy tym bardzo ciekawie napisany - zmaga się z głęboką depresją i poczuciem bezsensu istnienia, co często maskuje arogancją oraz niszczycielskim wpływem na swoją rodzinę, zwłaszcza wnuka Morty'ego, który towarzyszy mu w podróżach. Mimo cybernetycznych ulepszeń i zdolności do wyjścia z każdej opresji, Rick
pozostaje postacią tragiczną, w pewnym sensie uwięzioną we własnym geniuszu i nieustannym poszukiwaniu ucieczki od emocjonalnej pustki. Nawet jeśli nie wszystkie odcinki i sezony serialu trzymały poziom, na wyczyny Ricka
zawsze patrzy się z przyjemnością, a momenty, w których pokazuje wrażliwą stronę, są jednymi z najlepszych w całym serialu. Czy brakuje wam jakichś postaci? A może uważacie, że któraś z wymienionych znalazła się tu niezasłużenie? Zapraszam do komentowania!
"Hopnięci" - zwiastun filmu