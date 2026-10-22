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Europejska Akademia Filmowa wyróżnia Hiam Abbass nagrodą za całokształt dokonań

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Europejska+Akademia+Filmowa+wyr%C3%B3%C5%BCnia+Hiam+Abbass+nagrod%C4%85+za+ca%C5%82okszta%C5%82t+dokona%C5%84-169253
Europejska Akademia Filmowa wyróżnia Hiam Abbass nagrodą za całokształt dokonań
źródło: Getty Images
autor: Thomas Kronsteiner
Palestyńska aktorka Hiam Abbass, znana m.in. z serialu "Sukcesja", otrzyma 2027 European Achievement in World Cinema Award. Europejska Akademia Filmowa przyznaje nagrodę w uhonorowaniu całokształtu dokonań aktorki.
   

Kim jest Hiam Abbas?




Hiam Abbass jest aktorką aktywną na arenie międzynarodowej, a w jej filmografii są m.in. "Paradise Now" Hany Abu-Assada, "Spotkanie" Toma McCarthy'ego, "The Limits of Control" Jima Jarmuscha, "Miral" Juliana Schnabela, "Blade Runner 2049" Denisa Villeneuve'a, "Gaza Mon Amour" Araba i Tarzana Nasserów, "Exodus: Bogowie i królowie" Ridleya Scotta oraz seriale "Ramy" i "Sukcesja". Jej ostatni film, "Atonement", zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Abbas jest też reżyserką: stanęła m.in. za kamerą filmu "Inheritance" z 2012 roku.
    
W toku swojej kariery Abbass była dwukrotnie nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej: w 2005 za "Syryjską narzeczoną", a w 2008 za "Drzewo cytrynowe". Zdobyła też nominacje do nagród Emmy, Gotham, Lumière czy People’s Choice Award.

Abbass urodziła się w Nazarecie w palestyńskiej rodzinie zmuszonej w 1948 roku do emigracji. Karierę aktorską rozpoczęła w palestyńskim teatrze w Jerozolimie. Od lat 80. mieszka jednak w Paryżu.

Nagroda zostanie wręczona podczas gali Europejskich Nagród Filmowych, która odbędzie się 16 stycznia w Atenach.

"Palestine 36" – zwiastun




Rok 1936. Palestyńczycy buntują się przeciwko brytyjskim rządom kolonialnym.

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