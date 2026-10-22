Europejska Akademia Filmowa wyróżnia Hiam Abbass nagrodą za całokształt dokonań

Palestyńska aktorka Hiam Abbass, znana m.in. z serialu "Sukcesja", otrzyma 2027 European Achievement in World Cinema Award. Europejska Akademia Filmowa przyznaje nagrodę w uhonorowaniu całokształtu dokonań aktorki.
Kim jest Hiam Abbas? Hiam Abbass
jest aktorką aktywną na arenie międzynarodowej, a w jej filmografii są m.in. "Paradise Now" Hany Abu-Assada
, "Spotkanie" Toma McCarthy'ego
, "The Limits of Control" Jima Jarmuscha
, "Miral" Juliana Schnabela
, "Blade Runner 2049" Denisa Villeneuve'a
, "Gaza Mon Amour" Araba
i Tarzana Nasserów
, "Exodus: Bogowie i królowie" Ridleya Scotta
oraz seriale "Ramy"
i "Sukcesja"
. Jej ostatni film, "Atonement
", zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Abbas
jest też reżyserką: stanęła m.in. za kamerą filmu "Inheritance
" z 2012 roku.
W toku swojej kariery Abbass
była dwukrotnie nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej: w 2005 za "Syryjską narzeczoną
", a w 2008 za "Drzewo cytrynowe
". Zdobyła też nominacje do nagród Emmy, Gotham, Lumière czy People’s Choice Award. Abbass
urodziła się w Nazarecie w palestyńskiej rodzinie zmuszonej w 1948 roku do emigracji. Karierę aktorską rozpoczęła w palestyńskim teatrze w Jerozolimie. Od lat 80. mieszka jednak w Paryżu.
Nagroda zostanie wręczona podczas gali Europejskich Nagród Filmowych, która odbędzie się 16 stycznia w Atenach.
"Palestine 36" – zwiastun
Rok 1936. Palestyńczycy buntują się przeciwko brytyjskim rządom kolonialnym.