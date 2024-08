Bandai Namco ogłasza Europejski Puchar TEKKEN 2024

Zobacz zwiastun wydarzenia

Polscy gracze będą mieli wyjątkową okazję zmierzyć się w ramach krajowych mistrzostw, które odbędą się 25 października 2024 roku podczas Poznań Game Arena. W turnieju do zdobycia będzie pula nagród wynosząca 3 tysiące euro, rozdzielona na następujące miejsca:• 1 miejsce: €1,500• 2 miejsce: €625• 3 miejsce: €375• 4 miejsce: €200• 5 i 6 miejsce: €100• 7 i 8 miejsce: €50Tegoroczna edycja wprowadza również nowość – Kwalifikacje Ostatniej Szansy, które odbędą się przed wielkim finałem podczas Gamescom LAN w dniach 21-23 lutego 2025 roku. To wyjątkowa okazja, aby stać się częścią społeczności " TEKKEN 8 ", rywalizować z najlepszymi i walczyć o cenne nagrody.Europejski Puchar TEKKEN 2024 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń esportowych na kontynencie, które potrwa od października 2024 do lutego 2025. Zmagania będą odbywać się w regionach takich jak Francja, Beneluks, Półwysep Iberyjski, Włochy i Malta, Wielka Brytania i Irlandia, D.A.CH., Polska, Kraje Skandynawskie oraz Grecja.