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Europejskie Nagrody Filmowe: Nowe wyróżnienie za wkład w kulturę filmową

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Europejskie Nagrody Filmowe: Nowe wyróżnienie za wkład w kulturę filmową
Europejska Akademia Filmowa ujawniła pierwszych laureatów nowej nagrody. Community Award for an Outstanding Contribution to European Film Culture to wyróżnienie oddające hołd członkom Akademii, którzy mieli wkład w europejską kulturę filmową. W tym roku laureatami są Beki Probst, Marin Karmitz i Sandra den Hamer.
   

Europejska Akademia Filmowa wyróżnia swoich członków




Beki Probst w latach 60. założyła działająca do dziś sieć kin Queenie Cinemas i od 1988 kierowała European Film Market, międzynarodowymi targami filmowymi odbywającymi się podczas festiwalu w Berlinie.

Marin Karmitz to reżyser i założyciel firmy mk2 Productions, który w ciągu 40 lat wyprodukował ponad 100 filmów, pracując z takimi reżyserami jak Krzysztof Kieślowski, Claude Chabrol, Alain Resnais, Louis Malle, Gus Van Sant, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Hong Sang-soo, Michael Haneke, Walter Salles i Xavier Dolan.

Sandra den Hamer była dyrektorką Netherlands Filmmuseum w Amsterdamie (w latach 2007-2023), a wcześniej przez 23 lata pracowała przy Międzynarodowym festiwalu Filmowym w Rotterdamie, w latach 1996-2007 jako współdyrektorka.
     
Nagroda zostanie wręczona w przeddzień ceremonii Europejskich Nagród Filmowych 2027, podczas tzw. wieczoru powitalnego 15 stycznia w Muzeum Akropolu w Atenach. Gala odbędzie się 16 stycznia 2027 i będzie transmitowana na żywo na stronie www.europeanfilmawards.eu.

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