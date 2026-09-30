Europejskie Nagrody Filmowe: Nowe wyróżnienie za wkład w kulturę filmową

Europejska Akademia Filmowa ujawniła pierwszych laureatów nowej nagrody. Community Award for an Outstanding Contribution to European Film Culture to wyróżnienie oddające hołd członkom Akademii, którzy mieli wkład w europejską kulturę filmową. W tym roku laureatami są Beki Probst, Marin Karmitz i Sandra den Hamer.
Europejska Akademia Filmowa wyróżnia swoich członków Beki Probst
w latach 60. założyła działająca do dziś sieć kin Queenie Cinemas i od 1988 kierowała European Film Market, międzynarodowymi targami filmowymi odbywającymi się podczas festiwalu w Berlinie. Marin Karmitz
to reżyser i założyciel firmy mk2 Productions, który w ciągu 40 lat wyprodukował ponad 100 filmów, pracując z takimi reżyserami jak Krzysztof Kieślowski
, Claude Chabrol
, Alain Resnais
, Louis Malle
, Gus Van Sant
, Ken Loach
, Abbas Kiarostami
, Hong Sang-soo
, Michael Haneke
, Walter Salles
i Xavier Dolan
. Sandra den Hamer
była dyrektorką Netherlands Filmmuseum w Amsterdamie (w latach 2007-2023), a wcześniej przez 23 lata pracowała przy Międzynarodowym festiwalu Filmowym w Rotterdamie, w latach 1996-2007 jako współdyrektorka.
Nagroda zostanie wręczona w przeddzień ceremonii Europejskich Nagród Filmowych
2027, podczas tzw. wieczoru powitalnego 15 stycznia w Muzeum Akropolu w Atenach. Gala odbędzie się 16 stycznia 2027 i będzie transmitowana na żywo na stronie www.europeanfilmawards.eu
.