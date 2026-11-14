Europejskie Nagrody Filmowe 2027: znamy nominacje. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego liderem!

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje w 16 głównych kategoriach do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Miło nam poinformować, że najwięcej nominacji zdobyło najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego pt. "Ojczyzna", które ma szansę na 11 statuetek. Prócz nagrody dla najlepszego filmu twórcy walczą również o laury w takich kategoriach jak: reżyseria, scenariusz, rola kobieca, rola męska, reżyseria castingu, zdjęcia, montaż, charakteryzacja, scenografia i dźwięk.
Europejskie Nagrody Filmowe 2027: "Ojczyzna" kontra "Czarna kula"
Listę nominowanych ogłoszono w sobotę podczas specjalnego wydarzenia z udziałem publiczności w teatrze Pavlosa Zannasa w Salonikach. Uroczystość odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach.
Laureatów poznamy 16 stycznia 2027 roku podczas gali w Centrum Kultury Fundacji Stavrosa Niarchosa w Atenach. Organizatorami wydarzenia są Europejska Akademia Filmowa oraz Greckie Centrum Filmu i Sztuk Audiowizualnych.
Poniżej prezentujemy nominacje w najważniejszych kategoriach. Pełną listę znajdziecie TUTAJ.