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Europejskie Nagrody Filmowe 2027: znamy nominacje. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego liderem!

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Europejskie Nagrody Filmowe 2027: znamy nominacje. &quot;Ojczyzna&quot; Pawła Pawlikowskiego liderem!
Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje w 16 głównych kategoriach do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Miło nam poinformować, że najwięcej nominacji zdobyło najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego pt. "Ojczyzna", które ma szansę na 11 statuetek. Prócz nagrody dla najlepszego filmu twórcy walczą również o laury w takich kategoriach jak: reżyseria, scenariusz, rola kobieca, rola męska, reżyseria castingu, zdjęcia, montaż, charakteryzacja, scenografia i dźwięk.

Europejskie Nagrody Filmowe 2027: "Ojczyzna" kontra "Czarna kula"



Tuż za "Ojczyzną" znalazł się hiszpański film "Czarna kula" w reżyserii Javiera Calva i Javiera Ambrossiego, wyróżniony w dziesięciu kategoriach. Pięć nominacji otrzymał z kolei "Fiord" Cristiana Mungiu, laureat Złotej Palmy na tegorocznym festiwalu w Cannes.



Listę nominowanych ogłoszono w sobotę podczas specjalnego wydarzenia z udziałem publiczności w teatrze Pavlosa Zannasa w Salonikach. Uroczystość odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach.

Laureatów poznamy 16 stycznia 2027 roku podczas gali w Centrum Kultury Fundacji Stavrosa Niarchosa w Atenach. Organizatorami wydarzenia są Europejska Akademia Filmowa oraz Greckie Centrum Filmu i Sztuk Audiowizualnych.  

Poniżej prezentujemy nominacje w najważniejszych kategoriach. Pełną listę znajdziecie TUTAJ.

Europejskie Nagrody Filmowe 2027: nominacje



EUROPEJSKI FILM ROKU
"Ojczyzna"
"Fiord"
"Fale"
"Żelazny chłopak"
"Jim Queen and the Quest for Chloroqueer"
"Czarna kula"
"La Gradiva"
"Listy"
"Lucy Lost"
"Naza"
"Przygotowania do rewolucji"
"Córki góry"
"Viva Carmen"
"Pieśni lasu"
"Kobieta nieznana"

ANIMACJA
"Fale"
"Żelazny chłopak"
"Jim Queen and the Quest for Chloroqueer"
"Lucy Lost"
"Viva Carmen"

DOKUMENT
"Listy"
"Naza"
"Przygotowania do rewolucji"
"Córki góry"
"Pieśni lasu"

REŻYSERIA
Javier Calvo i Javier Ambrossi - "Czarna kula"
Cristian Mungiu - "Fiord"
Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"
Sandra Wollner - "Everytime"
Andriej Zwiagincew - "Minotaur"

SCENARIUSZ 
Javier Calvo i Javier Ambrossi - "Czarna kula"
Cristian Mungiu - "Fiord"
Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten- "Ojczyzna"
Sandra Wollner - "Everytime"
Simon Lyashenko i Andriej Zwiagincew - "Minotaur"

AKTORKA
Mathilde Arcel - "Kobieta nieznana"
Penélope Cruz - "Bunker"
Sandra Hüller - "Ojczyzna"
Sandra Hüller - "Róża"
Renate Reinsve - "Fiord"
Léa Seydoux - "Gentle Monster"

AKTOR
Swann Arlaud - "Człowiek epoki"
Javier Bardem - "Natura miłości"
Andrew Scott - "Ostatni Hamlet"
Sebastian Stan - "Fiord"
Hanns Zischler - "Ojczyzna"

"Ojczyzna": zwiastun



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