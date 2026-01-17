Newsy Filmy Festiwale i nagrody Polka z Europejską Nagrodą Filmową 2026!
Festiwale i nagrody / Filmy

Polka z Europejską Nagrodą Filmową 2026!

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Europejskie+Nagrody+Filmowe+rozdane.+%22Warto%C5%9B%C4%87+sentymentalna%22+najlepszym+filmem.+Polka+Hania+Rani+nagrodzona+za+muzyk%C4%99-164774
Polka z Europejską Nagrodą Filmową 2026!
źródło: Getty Images
autor: Gerald Matzka
Europejskie Nagrody Filmowe 2026 przeszły do historii. Tegoroczna gala okazała się szczęśliwa dla polskich widzów. Mogli się oni cieszyć wygraną polskiej kompozytorki. Hania Rani została nagrodzona za muzykę do filmu "Wartość sentymentalna". Nie była to jedyna wygrana dla tego filmu.

″Wartość sentymentalna″ wielkimi wygranym EFA 2026



Muzyka to jedna z sześciu nagród, jakie przypadły filmowi "Wartość sentymentalna. Tym samym był to najczęściej nagradzany film tegorocznej gali. Wśród wyróżnień jest i to najważniejsze – dla najlepszego filmu. "Wartość sentymentalna" wygrała też w kategoriach: reżyseria, scenariusz oraz w obu kategoriach aktorskich.

GettyImages-2256799717.jpg Getty Images © Andreas Rentz


Liderem nominacji do Europejskich Nagród Filmowych był "Sirât". I członkowie Akademii nie zapomnieli o nim na gali. Film zdobył w sumie pięć nagród w kategoriach technicznych.

Sporo nominacji miały także "Wpatrując się w słońce" i "Bugonia". Oba jednak musiały zadowolić się zdobyciem po jednej statuetce. Ten pierwszy wygrał za kostiumy, ten drugi zdobył przyznaną po raz pierwszy nagrodę za charakteryzację.

Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna"




Europejskie Nagrody Filmowe 2026: Lista laureatów



EUROPEJSKI FILM
"Wartość sentymentalna

EUROPEJSKI FILM DOKUMENTALNY
"Fiume o morte!"

EUROPEJSKI FILM ANIMOWANY
"Arco"

REŻYSERIA
Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

AKTORKA
Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"

AKTOR
Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"

SCENARZYSTA
Eskil Vogt & Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

AUTOR ZDJĘĆ
Mauro Herce - "Sirât"

KOMPOZYTOR
Hania Rani - "Wartość sentymentalna"

REŻYSER OBSADY
Nadia Acimi, Luís Bértolo & María Rodrigo - "Sirât"

MONTAŻYSTA
Cristóbal Fernández - "Sirât"

DŹWIĘKOWIEC
Laia Casanovas - "Sirât"

CHARAKTERYZATOR
Torsten Witte - "Bugonia"

EUROPEJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY - PRIX VIMEO
"City of Poets"

KOSTIUMOGRAF
Sabrina Krämer - "Wpatrując się w słońce"

SCENOGRAF
Laia Ateca - "Sirât"

EUROPEJSKIE ODKRYCIE - Prix FIPRESCI
Laura Carreira - "On Falling"

EUROPEJSKA NAGRODA MŁODEJ WIDOWNI
"La vita da grandi"

Powiązane artykuły Wartość sentymentalna

Zobacz wszystkie artykuły

Wartość sentymentalna  (2025)

 Wartość sentymentalna

Najnowsze Newsy

Filmy

Jennifer Lawrence mogła dwa razy zagrać u Tarantino. Teraz żałuje

22 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Transmisja gali Europejskich Nagród Filmowych na Filmwebie od 18:00

11 komentarzy
Filmy

Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" przerażą w 2027 roku

16 komentarzy
Rankingi

10 młodych polskich aktorek i aktorów, do których będzie należał rok 2026

14 komentarzy
Filmy

Kathleen Kennedy ujawnia, które filmy Star Wars powstaną, a które nie

18 komentarzy

Polska w ogniu, a "Greenland 2" w kinach

16 komentarzy
Filmy

Warner Bros. ujawnia datę premiery nowej "Obecności"

25 komentarzy