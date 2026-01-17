Polka z Europejską Nagrodą Filmową 2026!

Europejskie Nagrody Filmowe 2026 przeszły do historii. Tegoroczna gala okazała się szczęśliwa dla polskich widzów. Mogli się oni cieszyć wygraną polskiej kompozytorki. Hania Rani została nagrodzona za muzykę do filmu "Wartość sentymentalna". Nie była to jedyna wygrana dla tego filmu.
″Wartość sentymentalna″ wielkimi wygranym EFA 2026
Muzyka to jedna z sześciu nagród, jakie przypadły filmowi "Wartość sentymentalna″
. Tym samym był to najczęściej nagradzany film tegorocznej gali. Wśród wyróżnień jest i to najważniejsze – dla najlepszego filmu. "Wartość sentymentalna"
wygrała też w kategoriach: reżyseria, scenariusz oraz w obu kategoriach aktorskich.
Liderem nominacji do Europejskich Nagród Filmowych
był "Sirât"
. I członkowie Akademii nie zapomnieli o nim na gali. Film zdobył w sumie pięć nagród w kategoriach technicznych.
Sporo nominacji miały także "Wpatrując się w słońce"
i "Bugonia"
. Oba jednak musiały zadowolić się zdobyciem po jednej statuetce. Ten pierwszy wygrał za kostiumy, ten drugi zdobył przyznaną po raz pierwszy nagrodę za charakteryzację.
Europejskie Nagrody Filmowe 2026: Lista laureatów EUROPEJSKI FILM
"Wartość sentymentalna
" EUROPEJSKI FILM DOKUMENTALNY
"Fiume o morte!
" EUROPEJSKI FILM ANIMOWANY
"Arco
" REŻYSERIA Joachim Trier
- "Wartość sentymentalna
" AKTORKA Renate Reinsve
- "Wartość sentymentalna
" AKTOR Stellan Skarsgård
- "Wartość sentymentalna
" SCENARZYSTA Eskil Vogt
& Joachim Trier
- "Wartość sentymentalna
" AUTOR ZDJĘĆ Mauro Herce
- "Sirât
" KOMPOZYTOR Hania Rani
- "Wartość sentymentalna
" REŻYSER OBSADY
Nadia Acimi, Luís Bértolo & María Rodrigo - "Sirât
" MONTAŻYSTA Cristóbal Fernández
- "Sirât
" DŹWIĘKOWIEC Laia Casanovas
- "Sirât
" CHARAKTERYZATOR
Torsten Witte - "Bugonia
" EUROPEJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY - PRIX VIMEO
"City of Poets
" KOSTIUMOGRAF Sabrina Krämer
- "Wpatrując się w słońce
" SCENOGRAF Laia Ateca
- "Sirât
" EUROPEJSKIE ODKRYCIE - Prix FIPRESCI Laura Carreira
- "On Falling
" EUROPEJSKA NAGRODA MŁODEJ WIDOWNI
"La vita da grandi
"