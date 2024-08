Zaskakujące gwiazdy w 4. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku". Zobacz zwiastun

Zwiastun 4. sezonu serialu "Zbrodni po sąsiedzku" – Oto nowe gwiazdy

"Zbrodnie po sąsiedzku" sezon 4. – Co się wydarzy w nowych odcinkach?

UWAGA!

Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z trzeciego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku"!

"Zbrodnie po sąsiedzku" w programie Serial Killers

Jeśli są wśród Was osoby, które myślały, że nowy sezon "Zbrodni po sąsiedzku" już Was nie zaskoczy, być może zmienicie zdanie po obejrzeniu zwiastuna. Na ekranie pojawią się bowiem m.in. Eva Longoria Zobaczcie, co będzie się działo.W czwartym sezonie bohaterowie będą próbowali rozwikłać zagadkę zabójstwa granej przez Jane Lynch Sazz Pataki, dublerki Charlesa ( Steve Martin ). Została ona zastrzelona w jego mieszkaniu. Zanim umarła, zaczęła pisać coś na podłodze własną krwią. Przed śmiercią chciała porozmawiać z Charlesem w jakiejś delikatnej sprawie. Prawdopodobnie to on miał być celem zabójcy.W oficjalnym opisie czwartego sezonu czytamy:Czy trzeci sezon " Zbrodni po sąsiedzku " to zabójczo dobra rozrywka? Odpowiedzi na to pytanie szukają Julia Taczanowska i Łukasz Muszyński. Zobaczcie ich wideorecenzję w programie Serial Killers.