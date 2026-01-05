Newsy Filmy Gwiazda "Ant-Man i Osa" opowiada o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku
Filmy

Gwiazda "Ant-Man i Osa" opowiada o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Evangeline+Lilly+w+ci%C4%99%C5%BCkim+stanie.+Gwiazda+Marvela+ma+uszkodzienia+m%C3%B3zgu-164587
Gwiazda &quot;Ant-Man i Osa&quot; opowiada o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku
źródło: Getty Images
autor: Jun Sato
Niepokojącymi doniesieniami dzieli się właśnie portal Comic Book Movie. Dziennikarze informują, że Evangeline Lilly, aktorka dobrze znana z serii "Ant-Man", poważnie ucierpiała w wyniku wypadku, który przydarzył się jej podczas podróży na Hawaje. W najnowszym nagraniu opublikowanym na platformie Instagram mówi, że jej mózg uległ uszkodzeniu.



Jaki jest stan zdrowia Evangeline Lilly?



Przypomnijmy, że mowa tu nie o nowym wypadku, a wydarzeniu, które Evangeline Lilly spotkało jeszcze w maju zeszłego roku. Aktorka poinformowała wówczas, że po utracie przytomności (kobieta od najmłodszych lat miewa regularne omdlenia) niefortunnie uderzyła głową o wystający głaz. Wydawało się, że poza siniakami i krwawieniem spotkało ją wstrząśnienie mózgu wraz z niewielkim urazowym uszkodzeniem mózgu. Dziś jednak okazuje się, że wstępna diagnoza nie odkryła dużo poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.

Wkraczam w nowy rok, Rok Konia, z niezbyt dobrą wiadomością dotyczącą mojego wstrząśnienia mózgu – powiedziała na Instagramie aktorka – Wielu z was pytało, jak się obecnie czuję. Cóż, dotarły do mnie wyniki badań obrazowych i okazało się, że niemal każdy obszar mojego mózgu funkcjonuje z obniżoną wydajnością. Tak więc faktycznie mam uszkodzenie mózgu w wyniku TBI i być może także innych czynników. Teraz moim zadaniem jest dojść do sedna tego problemu razem z lekarzami i podjąć ciężką pracę nad leczeniem. Nie ukrywam, że nie czekam na to ze specjalnym entuzjazmem, bo mam wrażenie, że ciężka praca to wszystko, co robię. Ale to w porządku. Pogorszenie funkcji poznawczych od czasu, gdy rozbiłam sobie twarz, zmusiło mnie do zwolnienia tempa i pozwoliło mi spokojniej zakończyć rok 2025 – spuentowała aktorka. 

Nagranie z oficjalnego konta aktorki na Instragramie możecie zobaczyć poniżej:


Warto dodać, że w 2024 roku aktorka ogłosiła swoją decyzję o zerwaniu – przynajmniej na jakiś czas – z karierą aktorską. Na kilka miesięcy przed wypadkiem planowała zaangażować się w działalność humanitarną. Jej ponad dwudziestoletnia kariera obejmowała pamiętne role w uniwersum Marvela, serialu "Zagubieni", serii "Hobbit" oraz filmie familijnym "Giganci ze stali".

"Ant-Man i Osa: Kwantomania" – zwiastun ostatniego filmu Evangeline Lilly


Powiązane artykuły Ant-Man

Zobacz wszystkie artykuły

Ant-Man i Osa: Kwantomania  (2023)

 Ant-Man i Osa: Kwantomania

Ant-Man i Osa  (2018)

 Ant-Man i Osa

Ant-Man  (2015)

 Ant-Man

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Najnowsze Newsy

Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

3 komentarze
Filmy

Po roli w "Czarnej Panterze" potrzebował terapii

6 komentarzy
Filmy

Czy to nowi Power Rangers? Znamy nazwiska

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

1 komentarz
Filmy

Sztuka nie jest ważna? Tak zaczyna się faszyzm – mówi del Toro

6 komentarzy
Filmy Box office

Co najchętniej oglądaliśmy w grudniu? Disney przede wszystkim

3 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Nagrody Critics Choice 2026: "Jedna bitwa po drugiej", Chalamet, Buckley ze statuetkami

14 komentarzy