Gwiazda "Ant-Man i Osa" opowiada o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

Niepokojącymi doniesieniami dzieli się właśnie portal Comic Book Movie. Dziennikarze informują, że Evangeline Lilly, aktorka dobrze znana z serii "Ant-Man", poważnie ucierpiała w wyniku wypadku, który przydarzył się jej podczas podróży na Hawaje. W najnowszym nagraniu opublikowanym na platformie Instagram mówi, że jej mózg uległ uszkodzeniu.
Jaki jest stan zdrowia Evangeline Lilly?
Przypomnijmy, że mowa tu nie o nowym wypadku, a wydarzeniu, które Evangeline Lilly
spotkało jeszcze w maju zeszłego roku. Aktorka poinformowała wówczas, że po utracie przytomności (kobieta od najmłodszych lat miewa regularne omdlenia) niefortunnie uderzyła głową o wystający głaz. Wydawało się, że poza siniakami i krwawieniem spotkało ją wstrząśnienie mózgu wraz z niewielkim urazowym uszkodzeniem mózgu. Dziś jednak okazuje się, że wstępna diagnoza nie odkryła dużo poważniejszego uszczerbku na zdrowiu. Wkraczam w nowy rok, Rok Konia, z niezbyt dobrą wiadomością dotyczącą mojego wstrząśnienia mózgu – powiedziała na Instagramie aktorka – Wielu z was pytało, jak się obecnie czuję. Cóż, dotarły do mnie wyniki badań obrazowych i okazało się, że niemal każdy obszar mojego mózgu funkcjonuje z obniżoną wydajnością. Tak więc faktycznie mam uszkodzenie mózgu w wyniku TBI i być może także innych czynników. Teraz moim zadaniem jest dojść do sedna tego problemu razem z lekarzami i podjąć ciężką pracę nad leczeniem. Nie ukrywam, że nie czekam na to ze specjalnym entuzjazmem, bo mam wrażenie, że ciężka praca to wszystko, co robię. Ale to w porządku. Pogorszenie funkcji poznawczych od czasu, gdy rozbiłam sobie twarz, zmusiło mnie do zwolnienia tempa i pozwoliło mi spokojniej zakończyć rok 2025
– spuentowała aktorka.
Nagranie z oficjalnego konta aktorki na Instragramie możecie zobaczyć poniżej:
Warto dodać, że w 2024 roku aktorka ogłosiła swoją decyzję o zerwaniu – przynajmniej na jakiś czas – z karierą aktorską. Na kilka miesięcy przed wypadkiem planowała zaangażować się w działalność humanitarną. Jej ponad dwudziestoletnia kariera obejmowała pamiętne role w uniwersum Marvela, serialu "Zagubieni
", serii "Hobbit
" oraz filmie familijnym "Giganci ze stali
".
"Ant-Man i Osa: Kwantomania" – zwiastun ostatniego filmu Evangeline Lilly