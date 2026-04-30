Evangeline Lilly ostro komentuje zwolnienia w Marvelu. Porusza też temat AI

Evangeline Lilly, znana m.in. z roli Hope van Dyne/Osy w MCU, ostro skrytykowała Disneya po niedawnych zwolnieniach w firmie, po których pracę straciło około 1000 osób, w tym wieloletni pracownik Marvel Studios - Andy Park.
Evangeline Lilly ostro komentuje działania Disneya
Aktorka odniosła się do sprawy w nagraniu opublikowanym na Instagramie. Jak ujawniła, skontaktowała się z Parkiem
, który potwierdził informacje o zwolnieniu. Lilly
podkreśliła, że nie może uwierzyć w decyzję studia, które - jak stwierdziła - rozstaje się z artystami odpowiedzialnymi za powołanie uniwersum Marvela do życia. W swojej wypowiedzi zasugerowała również, że za zmianami stoi szerszy zwrot firmy w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji. Jej zdaniem artyści są zastępowani przez technologie, które bazują na ich wcześniejszych projektach.
Jeszcze ostrzej Lilly
wypowiedziała się w opisie posta, gdzie napisała: "Disney, WSTYDŹ SIĘ za odwrócenie się od ludzi, którzy zbudowali potęgę, z której teraz korzystasz"
. Aktorka skrytykowała także brak regulacji dotyczących wykorzystania twórczości artystów przez systemy AI i zaapelowała do kalifornijskich ustawodawców o działania w tej sprawie. Zwolnionych artystów nazwała zaś magikami, którzy byli obecni w czasach największego triumfu Marvela. Andy Park
poinformował o swoim zwolnieniu 20 kwietnia, podsumowując 16 lat pracy przy ponad 40 filmach Marvela. Według medialnych doniesień studio planuje utrzymać mniejszy zespół odpowiedzialny za rozwój wizualny, zatrudniając artystów w modelu projektowym. Lilly
zadebiutowała jako Hope van Dyne
w filmie "Ant-Man
", a następnie powróciła w filmach "Ant-Man i Osa
", "Avengers: Koniec gry
" oraz "Ant-Man i Osa: Kwantomania
".
