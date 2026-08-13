Ewan McGregor nie ustaje w naciskach na Disneya: Chce powrotu Obi-Wana Kenobiego

Już jutro do polskich kin zawita rozsmakowany w ejtisach "Koniec ulicy Dębowej". Być może dlatego jego główna gwiazda, Ewan McGregor, tak chętnie spogląda ku symbolom minionej epoki. W najnowszym wywiadzie promującym film aktor powrócił do "Gwiezdnych wojen", by zapewnić stęsknionych fanów, że nadal jest gotowy wcielić się w Obi-Wana Kenobiego. Gotowy na to nie jest natomiast Disney – przynajmniej wierząc słowom aktora.
Ewan McGregor chce powrócić do roli Obi-Wana Kenobiego
Najnowsza wypowiedź jest już interpretowana jako wywieranie presji na Disneya przez aktora. Nic dziwnego – to jedna z najbardziej ikonicznych ról w dorobku McGregora
, który w wieku 55 lat wcale nie ma dość biegania z mieczem świetlnym po planetach odległej galaktyki i kosmicznych cywilizacjach. Zapewniając, że niczego nie pragnie bardziej od powrotu do roli Obi-Wana
, aktor przyznał, że decyzja o jego ewentualnym powrocie zależy w 100% od dalszej wizji Disneya. Jestem gotowy, kiedy tylko oni będą gotowi. W tej chwili wydaje się po prostu, że nie są gotowi, ale ja jestem na to otwarty. Pod koniec serialu o Obi-Wanie decyduję się odejść. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę wywierać presji na Luke'u. Zrozumiałem, że musi mieć swoje własne dzieciństwo, więc zostawiam go wujkowi Owenowi i cioci Beru. I idę przed siebie... a Qui-Gon powraca. I ruszamy w drogę... ale dokąd zmierzamy?
– powiedział aktor, po czym kontynuował: Kiedy następny raz spotykamy Obi-Wana Kenobiego, jest już Alekiem Guinnessem siedzącym gdzieś wysoko w górach. To, co dzieje się pomiędzy tymi dwoma momentami, to jest to, na czym chciałbym się skupić i czemu chcę poświęcić resztę mojej kariery – opowiadając te historie. Historie, wiecie, seriale czy filmy. Mamy mnóstwo czasu; jeszcze 10 lat do wieku, w którym był Alec Guinness. Więc no dalej, dawaj Disney!
– skwitował.
"Obi-Wan Kenobi" – O czym był serial?
10 lat po pokonaniu Anakina Skywalkera
na planecie Mustafar, były mistrz Jedi, Obi-Wan Kenobi
musi znów stawić czoła dawnemu uczniowi i jego inkwizytorom. Serial liczący 6 odcinków został pomyślany jako zamknięta całość, ale – słuchając wypowiedzi Ewana McGregora
– łatwo wyobrazić sobie możliwą kontynuację losów tego Mistrza Jedi.
"Obi-Wan Kenobi" – zwiastun serialu