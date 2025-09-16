Newsy Filmy Ewelina Flinta i Katarzyna Butowtt gwiazdami filmu "No pasado, no futuro, solo verbos". Co o nim wiemy?
źródło: East News
autor: Wojciech Olkuśnik
Zakończyły się zdjęcia do filmu "No pasado, no futuro, solo verbos". Jedną z gwiazd będzie piosenkarka Ewelina Flinta, która na potrzeby produkcji skomponowała też trzy piosenki. Partnerują jej m.in. Katarzyna Butowtt, ikona modelingu lat 80., i gwatemalski piosenkarz Juan Diego Paiz.

Co wiemy o "No pasado, no futuro, solo verbos"?


"No pasado, no futuro, solo verbos" to pierwsza polsko-gwatemalska koprodukcja fabularna. Ewelina Flinta wcieli się w drugoplanową rolę Agnieszki – dziennikarki zbierającej materiał o Marciej Baj (Katarzyna Butowtt), dawnej gwieździe estrady, która otrzymuje wiadomość o śmierci swojego syna Daniela. Wyrusza więc do Gwatemalii, gdzie przebywał zmarły, aby się pożegnać i sprowadzić ciało do Polski. Podróż po egzotycznym kraju jest dla niej także drogą w głąb siebie. Juan Diego Paiz wcieli się w bohatera o imieniu Marco. 


Na krześle reżysera zasiadł Blaise Grisson, znany też jako Błażej Grzechnik. W 2022 roku zadebiutował on zrealizowanym w Polsce dramatem "Cudowne życie". Gwatemala, gdzie przeprowadził się niedługo potem, stała się dla niego miejscem akcji drugiego filmu. Realizacja materiału zajęła 25 dni zdjęciowych. Film  ma być gotowy w pierwszej połowie 2026 roku. Twórcy planują trasę po festiwalach filmowych, a następnie dystrybucję w Polsce, Gwatemali i Meksyku. "No pasado, no futuro, solo verbos" to produkcja niezależna, która na tym etapie powstaje bez wsparcia ze strony publicznych środków finansowania. 

Zobacz zwiastun filmu "Cudowne życie"


Główne role w "Cudownym życiu" – stand-upera Konrada i jego dziewczyny, aktorki Marty – zagrali Jan Sobolewski i Joanna Połeć. Przypominamy zwiastun: 


