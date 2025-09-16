Ewelina Flinta i Katarzyna Butowtt gwiazdami filmu "No pasado, no futuro, solo verbos". Co o nim wiemy?

Zakończyły się zdjęcia do filmu "No pasado, no futuro, solo verbos". Jedną z gwiazd będzie piosenkarka Ewelina Flinta, która na potrzeby produkcji skomponowała też trzy piosenki. Partnerują jej m.in. Katarzyna Butowtt, ikona modelingu lat 80., i gwatemalski piosenkarz Juan Diego Paiz.
Co wiemy o "No pasado, no futuro, solo verbos"?
"No pasado, no futuro, solo verbos
" to pierwsza polsko-gwatemalska koprodukcja fabularna. Ewelina Flinta wcieli się w drugoplanową rolę Agnieszki – dziennikarki zbierającej materiał o Marciej Baj (Katarzyna Butowtt
), dawnej gwieździe estrady, która otrzymuje wiadomość o śmierci swojego syna Daniela. Wyrusza więc do Gwatemalii, gdzie przebywał zmarły, aby się pożegnać i sprowadzić ciało do Polski. Podróż po egzotycznym kraju jest dla niej także drogą w głąb siebie. Juan Diego Paiz
wcieli się w bohatera o imieniu Marco.
Na krześle reżysera zasiadł Blaise Grisson, znany też jako Błażej Grzechnik
. W 2022 roku zadebiutował on zrealizowanym w Polsce dramatem "Cudowne życie
". Gwatemala, gdzie przeprowadził się niedługo potem, stała się dla niego miejscem akcji drugiego filmu. Realizacja materiału zajęła 25 dni zdjęciowych. Film ma być gotowy w pierwszej połowie 2026 roku. Twórcy planują trasę po festiwalach filmowych, a następnie dystrybucję w Polsce, Gwatemali i Meksyku. "No pasado, no futuro, solo verbos
" to produkcja niezależna, która na tym etapie powstaje bez wsparcia ze strony publicznych środków finansowania.
Zobacz zwiastun filmu "Cudowne życie"
Główne role w "Cudownym życiu
" – stand-upera Konrada i jego dziewczyny, aktorki Marty – zagrali Jan Sobolewski
i Joanna Połeć
. Przypominamy zwiastun: