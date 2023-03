Excellence Line: oglądaj filmowe arcydzieła w jakości, jakiej jeszcze nie było

Excellence Line – elita wśród telewizorów Samsung

Z Excellence Line zyskasz aż do 4000 złotych zwrotu!

Marzy Ci się idealny telewizor z imponująco realistycznym obrazem, kinową jakością dźwięku, wygodnym, intuicyjnym interfejsem i w dodatku pięknym designem? Niezależnie od tego, jak wyobrażasz sobie. Co więcej, dzieląc się swoją opinią po zakupie wybranego przez siebie modelu, zyskasz aż do 4000 zł zwrotu!Szczegóły dostępne są TUTAJ . Specjalnie wyselekcjonowane telewizory Samsung gwarantują imponujący realizm obrazu, piękny, minimalistyczny design, inteligentne funkcje oraz przestrzenny dźwięk. Linia powstała, by w morzu niezliczonych modeli, technologii i specyfikacji pomóc Ci wybrać to, co najlepsze.. Ultra rzeczywisty obraz zapewnia– czterokrotnie wyższa od 4K! Precyzyjna kontrola podświetlenia ekranu sprawia natomiast, że możesz się cieszyć seansami wzbogaconymi o niedostrzegane wcześniej szczegóły.pozwala bowiem zachwycać się wyrazistymi detalami zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.Nowy Smart Hub sprawia natomiast, że to, czego szukasz, np. ulubione serwisy streamingowe, masz na wyciągnięcie ręki. Udoskonalony, intuicyjny interfejs klasyfikuje wyświetlane treści na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem Twoich wcześniejszych zainteresowań. Dzięki temu teraz mniej czasu spędzisz na poszukiwaniu, a więcej na oglądaniu czy graniu – dokładnie tak, jak lubisz najbardziej.Linia Excellence Line powstała również z myślą o tym, by Twój telewizor pięknie prezentował się w Twojej prywatnej przestrzeni – stąd idealnie smukła linia i nowoczesny design potęgują wrażenie przenikania się ekranu z rzeczywistością.Wystarczy, że wybierzesz swój ulubiony model telewizora Samsung Excellence Line, a po jego zakupie podzielisz się opinią na jego temat na jednej ze wskazanych stron. Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszeniaSzczegóły promocji znajdziesz pod linkiem TUTAJ Pełna oferta telewizorów Excellence Line dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ