FIPRESCI ogłasza nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego corocznie przyznawaną na MDAG

Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI, zrzeszająca dziennikarzy i dziennikarki filmowe z całego świata, ogłosiła ustanowienie Dokumentalnego Grand Prix. Nowa nagroda będzie przyznawana najlepszemu filmowi dokumentalnemu roku. Laureata wyłoni głosowanie wszystkich członków prestiżowej organizacji, reprezentującej ponad 50 sekcji narodowych oraz indywidualnych członków z kolejnych 30 krajów. Nagroda będzie wręczana co roku, począwszy od 2026 roku, podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Pierwszy zwycięski film zostanie ogłoszony podczas Gali Otwarcia 23. edycji MDAG w maju 2026 roku.
Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI
Założona w 1925 roku FIPRESCI jest największą i najbardziej renomowaną organizacją reprezentującą krytyków i krytyczki filmowe na świecie. Dokumentalne Grand Prix to nowa nagroda, powołana w odpowiedzi na rosnącą potrzebę docenienia kina non-fiction. Do tej pory FIPRESCI powoływało swoje składy jurorskie na licznych festiwalach filmowych na całym świecie – w tym na festiwalach klasy A w Cannes
, Wenecji
czy Toronto
– a najważniejsze wyróżnienie, Grand Prix, było corocznie wręczane w San Sebastián
. Od 2026 roku MDAG
stanie się domem Dokumentalnego Grand Prix.
Członkowie i członkinie FIPRESCI z całego świata będą głosować na najlepszy film dokumentalny minionego roku, co czyni tę nagrodę jednym z najważniejszych wyróżnień w światowym kinie dokumentalnym. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG
, wyraża swoją głęboką wdzięczność wobec FIPRESCI za okazane zaufanie: Myślę, że nowe Dokumentalne Grand Prix, które FIPRESCI przyzna po raz pierwszy w historii, jest niezwykle istotnym sygnałem dla branży filmu dokumentalnego. O nagrodzie zdecydują setki krytyków filmowych z ponad 80 krajów świata – co pokazuje, jak ważne jest i będzie w przyszłości kino non-fiction. Fakt, że FIPRESCI wybrało Millennium Docs Against Gravity jako miejsce corocznego wręczania tej nagrody, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. To dowód uznania dla pracy całego naszego zespołu, setek wolontariuszy i wolontariuszek zaangażowanych w każdą edycję oraz dla całego środowiska dokumentalnego, które stało się częścią rodziny MDAG. Dla mnie osobiście to wyróżnienie jest drogowskazem, który będzie nam przypominał – przy przygotowaniach do każdej kolejnej edycji festiwalu – dlaczego tu jesteśmy, jaka jest nasza misja i jak wielkim szczęściem jest możliwość pracy z tak niezwykłymi filmami i twórcami oraz twórczyniami.
Prezydent FIPRESCI, Ahmed Shawky, podkreśla znaczenie nowej nagrody dla kina dokumentalnego: Zaangażowanie FIPRESCI w promowanie wybitnego kina i obronę wolności wypowiedzi znajduje kontynuację w nowej inicjatywie realizowanej we współpracy z MDAG. Od ponad 25 lat Grand Prix jest najwyższą doroczną nagrodą przyznawaną przez FIPRESCI filmowi. Teraz nadszedł właściwy moment, aby rozszerzyć to wyróżnienie na kino dokumentalne, we współpracy z festiwalem, który podziela nasze wartości. Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI stanie się flagową, coroczną nagrodą krytyków, a my cieszymy się, że jego domem będzie MDAG.
Po pierwszym etapie głosowania członków i członkiń FIPRESCI ogłoszona zostanie krótka lista pięciu nominowanych filmów. Zwycięski tytuł zostanie ujawniony w czwartek, 7 maja, podczas Gali Otwarcia 23. edycji MDAG. Festiwal zorganizuje pokaz nagrodzonego filmu, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem lub reżyserką, prowadzone przez przedstawiciela FIPRESCI.
Jury FIPRESCI na MDAG
Oprócz Dokumentalnego Grand Prix, od 2026 roku MDAG
będzie gościć trzyosobowe Jury FIPRESCI, które przyzna swoją nagrodę najlepszemu filmowi Konkursu Głównego. Każdego roku, podczas największych wydarzeń filmowych na świecie, jurorzy FIPRESCI przyznają swoje wyróżnienia. MDAG
– największy festiwal filmowy w Polsce i drugi co do wielkości festiwal filmów dokumentalnych w Europie – dołącza tym samym do tego grona.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium (https://www.bankmillennium.pl/).