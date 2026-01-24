FOTO: Olivia Wilde i Cooper Hoffman w pikantnej komedii

Na festiwalu Sundance swoją premierę miała właśnie komedia erotyczna "I Want Your Sex". Tym, którym nie dane było film zobaczyć w kinie, pozostają zdjęcia, jakie opublikował portal The Hollywood Reporter. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Powrót amerykańskiego skandalisty "I Want Your Sex"
to nowy film Gregga Arakiego
. Jest to jego pierwsza pełnometrażowa fabuła od ponad dekady. Ostatnim filmem kinowym był bowiem "Biały ptak w zamieci
" z 2014 roku.
Nie oznacza to wcale, że Araki zrobił sobie przerwę od reżyserii. Kręcił jednak niewiele i były to wyłącznie pojedyncze odcinki seriali (z wyjątkiem "Now Apocalypse
", który był jego autorskim show).
Gwiazdami filmu "I Want Your Sex"
są: Olivia Wilde
, Cooper Hoffman
, Charli XCX
, Mason Gooding
i Chase Sui Wonders
. Zdjęcia z nimi znajdziecie poniżej:
W "I Want Your Sex"
Elliot (Cooper Hoffman
) dostaje ekscytującą pracę u znanej artystki, ikony i prowokatorki Eriki Tracy (Olivia Wilde
). Dla chłopaka jest to spełnienie marzeń, choć nie wie jeszcze, że kobieta ma co do niego trochę inne zamiary. Elliot szybko przekonuje się, że nie jest w stanie odnaleźć się w świecie seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa, po którym Erika zabiera go w niebezpieczną, lecz ekscytującą podróż.
