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FPFF po raz piaty wręczy Złote Lwiątka dla polskiego filmu dla dzieci. Oto nominacje

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FPFF po raz piaty wręczy Złote Lwiątka dla polskiego filmu dla dzieci. Oto nominacje
Po raz piąty na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka – nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży. Nagroda ma wymiar finansowy: to 10 000 zł, a jej fundatorem jest Telewizja Polska. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 25 września. 

O statuetkę ubiegają się: "Ryjówka przeznaczenia" Marcina Wasilewskiego, "Za duży na bajki 3" Kristoffera Rusa, "Chłopiec na krańcach świata" Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej, "Psoty" "Kacpra Lisowskiego" oraz "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" Elżbiety Wąsik i Pawła Wendorffa.

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!"
Jak mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF: Pięć lat to pierwszy mały jubileusz tego konkursu, który od początku zajął ważne miejsce w programie festiwalu. Produkcje dla młodych widzów utrzymują mocną pozycję na mapie współczesnego rodzimego kina. Obserwujemy to w Gdyni, widzimy także w programie 50 na 51, gdzie filmy dla dzieci i młodzieży powracają regularnie.

Pokazy nominowanych filmów często połączone ze spotkaniami z twórcami i twórczyniami odbywać się będą w Kinie Helios. Sprzedaż biletów na seanse ruszy we wrześniu.

"Ryjówka przeznaczenia"
Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka:

"Chłopiec na krańcach świata", reżyseria: Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska 

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!", reżyseria: Elżbieta Wąsik, Paweł Wendorff

"Psoty", reżyseria: Kacper Lisowski  

"Ryjówka przeznaczenia", reżyseria: Marcin Wasilewski 

"Za duży na bajki 3", reżyseria: Kristoffer Rus

Więcej o filmach przeczytacie na stronie FPFF.

Nagroda Złote Lwiątka jest ufundowana przez Telewizję Polską. 

W sierpniu poznamy program sekcji festiwalowej Gdynia Dzieciom, będącej częścią ogólnopolskiego projektu Polskie Kino Młodego Widza organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

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