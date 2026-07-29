FPFF po raz piaty wręczy Złote Lwiątka dla polskiego filmu dla dzieci. Oto nominacje

Po raz piąty na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka – nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży. Nagroda ma wymiar finansowy: to 10 000 zł, a jej fundatorem jest Telewizja Polska. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 25 września.
O statuetkę ubiegają się: "Ryjówka przeznaczenia" Marcina Wasilewskiego
, "Za duży na bajki 3
" Kristoffera Rusa
, "Chłopiec na krańcach świata
" Grzegorza Wacławka
i Marty Szymańskiej
, "Psoty
" "Kacpra Lisowskiego" oraz "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" Elżbiety Wąsik
i Pawła Wendorffa.
"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!"
Jak mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF: Pięć lat to pierwszy mały jubileusz tego konkursu, który od początku zajął ważne miejsce w programie festiwalu. Produkcje dla młodych widzów utrzymują mocną pozycję na mapie współczesnego rodzimego kina. Obserwujemy to w Gdyni, widzimy także w programie 50 na 51, gdzie filmy dla dzieci i młodzieży powracają regularnie
.
Pokazy nominowanych filmów często połączone ze spotkaniami z twórcami i twórczyniami odbywać się będą w Kinie Helios. Sprzedaż biletów na seanse ruszy we wrześniu.
"Ryjówka przeznaczenia"
Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka: "Chłopiec na krańcach świata"
, reżyseria: Grzegorz Wacławek
, Marta Szymańska "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!"
, reżyseria: Elżbieta Wąsik
, Paweł Wendorff
"Psoty"
, reżyseria: Kacper Lisowski "Ryjówka przeznaczenia"
, reżyseria: Marcin Wasilewski "Za duży na bajki 3"
, reżyseria: Kristoffer Rus Więcej o filmach przeczytacie na stronie FPFF.
Nagroda Złote Lwiątka jest ufundowana przez Telewizję Polską.
W sierpniu poznamy program sekcji festiwalowej Gdynia Dzieciom, będącej częścią ogólnopolskiego projektu Polskie Kino Młodego Widza organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 21–26 września 2026 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.