Xenomorph na Ziemi! Nowe wideo zapowiada serial z serii "Obcy"

Co wiosną na Disney+ od FX?

Kiedy pojawia się potwór, czasami jedyne, co możesz zrobić, to krzyczeć – twierdzi materiał wideo od FX we fragmencie prezentującym serialZa serial odpowiada Noah Hawley . Główną bohaterką serialu będzie Wendy grana przez Sydney Chandler . To ona stanie na czele odkrycia tajemniczego kosmicznego statku, który rozbija się na Ziemi.Materiał wideo przybliża również serial limitowany. To czarna komedia, w której Michelle Williams wciela się w kobietę w IV stadium raka piersi. Pewnego dnia decyduje się opuścić męża, by wreszcie oddać się eksploracji swoich seksualnych pragnień.FX zaprezentowało również fragmenty serialu. To historia grupy dwudziestoparolatków, którzy mieszkają razem i wspólnie próbują poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi dorosłość.Klip przedstawia również nowe fragmenty serialu. Cały materiał wideo znajdziecie poniżej: